एकता कपूर ने 'बिग बॉस 19' में अपनी नई नागिन के चेहरे से पर्दा उठा दिया है.दर्शकों को उनकी नई नागिन प्रियंका चाहर चौधरी के रूप में मिल गई है.प्रियंका चाहर चौधरी के नाम पर मुहर लगाते हुए मेकर्स ने एक प्रोमो भी रिलीज किया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया.

इसी बीच 'नागिन 7' का एक और प्रोमो मेकर्स ने रिलीज किया है, जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी का नागिन अवतार देखने को मिल रहा है. नागिन के लुक में प्रियंका को देख फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. प्रियंका के फैंस नए प्रोमो को देख शो के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

प्रोमो में दिखा ड्रैगन

प्रियंका ने अपने नागिन अवतार से लोगों का दिल जीत लिया है. नई 'नागिन' के कॉस्टयूम से लेकर लुक तक की खूब तारीफ हो रही है. वहीं, नए प्रोमो में 'नागिन' के संग ड्रैगन भी नजर आ रहा है जो आग के गोले बरसाता दिख रहा है. इस बार का नागिन काफी मजेदार होने वाला है.

क्योंकि, इस बार 'नागिन' की जंग किसी इंसान से नहीं बल्कि 'ड्रैगन' से देखने को मिलेगी. हालांकि, इससे पहले नागिन को चील के साथ लड़ते हुए देखा गया था. बाकी, एकता कपूर ने क्या कुछ अपने पिटारे में छिपाकर रखा है, ये तो शो के प्रीमियर के बाद ही पता चलेगा.

नागिन बन प्रियंका चाहर चौधरी हैं बेहद खुश

रिपोर्ट के अनुसार ईशा सिंह भी इस शो का हिस्सा बनेंगी. हालांकि, शो में उनके कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी, जिसके बाद प्रियंका चाहर चौधरी इंतकाम का बदला लेती हुई नजर आएंगी. नागिन बनकर प्रियंका चाहर चौधरी काफी खुश नजर आ रही हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एकता कपूर और शोभा कपूर का आभार व्यक्त किया है.प्रियंका ने कहा कि ये एकदम सपने के सच होने जैसा है.