'नागिन 7' ने जीता दिल, कैमियोज से स्टारकास्ट और VFX तक, सबको परफेक्ट बता रहे नेटिजंस

एकता कपूर का मोस्ट अवेटेड सुपरनैचुरल थ्रिलर टीवी शो 'नागिन 7' टीवी पर दस्तक दे चुका है. इसका पहला एपिसोड 27 दिसंबर को प्रीमियर हुआ और अब हर जगह इसी शो के चर्चे हैं.

दर्शकों को इस सीजन से काफी उम्मीदें थी और अब उनके रिएक्शन से लग रहा है कि 'नागिन 7' के मेकर्स ने ऑडियंस को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. साल भर के लंबे इंतजार के बाद जब फाइनली ऑडियंस के फेवरेट शो ने स्क्रीन्स पर एंट्री ली तो कैसा है उनका रिएक्शन, यहां जानिए.

'नागिन 7' के पहले एपिसोड के बाद प्रियंका चाहर चौधरी के मुरीद हुए नेटीजंस

एकता कपूर के इस फैंस फेवरेट शो के सातवें सीजन में प्रियंका चाहर चौधरी बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आ रहे हैं. पहले ही एपीसोड ने उन्होंने फैंस के दिल जीत लिया है और अब हर जगह सिर्फ उनकी ही तारीफ हो रही है.

फैंस के ट्वीट्स देख कर लगता है कि वाकई पूर्वी के रोल में उन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा कि, 'मुझे शो से कम उम्मीद थी. मुझे लगा ये क्रिंज होगा लेकिन ये बहुत अच्छा निकला. कहानी वाकई इंटरेस्टिंग है और अब हमारी इनोसेंट गर्ल को एक भयंकर नागिन में बदलता देखने का इंतजार है. '

वहीं दूसरे यूजर ने तो प्रियंका चाहर चौधरी की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने ट्वीट किया कि, 'जब एक्टिंग की बात आती है तो प्रियंका चाहर चौधरी पूरी तरह से अपने किरदार में डूब जाती हैं. उन्होंने पूर्वी की सादगी और मासूमियत को पर्दे पर इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि आप उनसे अपनी नजरें नहीं हटा सकते. '

I had low expectations from the show

I thought it would be cringe

But it turned out to be pretty decent They story is actually interesting

It was never boring at all

Can't wait for our innocent girl to turn into a fierce Naagin#PriyankaChaharChoudhary#Naagin7#NamikPaul — 🐧✍🏻🍀 (@Tejo_1208) December 27, 2025

When it comes to acting#PriyankaChaharChoudhary completely immerses herself in her character. She has portrayed Purvi's simplicity & innocence so beautifully on screen that u can't take ur eyes off her. Her dialogue delivery perfectly complements the character.#Naagin7 pic.twitter.com/hfaSMoEHM4 — 𝓑𝓲𝓷𝓭𝓪𝓪𝓼! 𝓙𝓮𝓮 𝓵𝓮 𝓳𝓪𝓻𝓪 (@shree_wonders) December 27, 2025

कैमियो रोल्स ने भी ऑडियंस को किया खूब इंप्रेस

'नागिन 7' के पहले एपिसोड में ईशा सिंह को भी देखा गया था. अदाकारा ने अपनी एंट्री से फैंस को अपना दीवाना बना किया और उनके ग्लैमरस लुक्स को देख ऑडियंस भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे हैं.

बहुत ही कम टाइम में अपने एक्टिंग स्किल्स और पर्सनैलिटी से अदाकारा ने अपने नाम का बज क्रिएट कर दिया है और उनकी इसी अदा पर फैंस अपना दिल हार चुके हैं.

Ok where do I start ?! Eisha is going down in the books for one of the sexiest entries EVER in Naagin. Class apart 🔥 It takes an actress of her calibre to create the kind of buzz she’s creating right now for a character we know is around for a short time. #EishaSingh #Naagin7 pic.twitter.com/SHCtEM5Lq0 — Zarah (@Zarahx02) December 27, 2025

इसके अलावा तेजस्वी प्रकाश ने भी अपने कैमियो से शो की टीआरपी बढ़ा दी है. 'नागिन 7' के पहले सीजन उन्हें बतौर लीड एक्ट्रेस देखा गया था. अब शो के लेटेस्ट सीजन में भी वो अपनी दमदार अदाकारी से वाहवाही लूट रही हैं.

एक यूजर ने एक्ट्रेस की तारीफ में लिखा कि, 'तेजू की स्क्रीन प्रेजेंस अलौकिक और काम लगती है. इतना शांत, इतना दिलकश. उन्हें नागिन के रूप में फिर से स्क्रीन पर देखना वाकई खुशी की बात है. सच कहूं तो मेरे लिए तेजू ही हमेशा नागिन रहेगी. '

ईशा सिंह और तेजस्वी प्रकाश के अलावा करण कुंद्रा भी शो का हिस्सा हैं. पहले एपीसोड में उन्हें प्रोफेसर के रोल में देखा गया और सोशल मीडिया पर उनकी भी बातें हो रही हैं.

Teju’s screen presence feels truly ethereal…so calm, so captivating 🥹🫶🏻

Such a delight to watch her on screen again as a Naagin 🤍

And honestly…Teju will always be The Naagin for me ❤️🙌🏻#Tejran #TejasswiPrakash #Naagin7 @itsmetejasswi



https://t.co/9MAjevOIy6 — Stanning Stunners 🩷 (@lowkey_me7) December 27, 2025

वीएफएक्स को लेकर क्या कह रहे हैं नेटीजंस?

'नागिन 7' को लेकर इस वक्त चारो ओर चर्चा है. पहला एपीसोड देखने के बाद तो जैसे ऑडियंस इसकी दीवानी ही हो गई है. सोशल मीडिया पर सिर्फ कहानी और स्टारकास्ट की नहीं बल्कि 'नागिन 7' के वीएफएक्स की भी तारीफ हो रही है. Ai के इस जमाने में भी म्यूजिक कंपोजर और वीएफएक्स टीम का जबरदस्त काम देख यूजर्स बहुत खुश हैं.

A separate shoutout to the VFX team of Naagin 7. The standard is set. It legit looks like a movie 🤌🔥#Naagin7 #PriyankaChaharChoudhary #NamikPaul pic.twitter.com/dFejQOJwGL — nini🦩 (@cookiesncrumble) December 27, 2025

'नागिन 7' की स्टारकास्ट

एकता कपूर के सुपरनैचुरल थ्रिलर सीरियल 'नागिन 7' में कई कलाकार अपने एक्टिंग का दमखम दिखाने वाले हैं. इस बार प्रियंका चाहर चौधरी और नामिक पॉल बतौर लीड एक्टर्स काम करने वाले हैं. वहीं ईशा सिंह, करण कुंद्रा, बीना बैनर्जी और रूही चतुर्वेदी भी इस शो का हिस्सा हैं.