'नागिन 7' की रिलीज डेट से उठा पर्दा, इस दिन से टीवी पर आएगा एकता कपूर का सुपरनैचुरल शो

लंबे समय से फैंस एकता कपूर के सीरियल 'नागिन 7' का इंतजार कर रहे हैं. इस बार शो में प्रियंका चाहर चौधरी नागिन बनकर विलेन की बैंड बजाने वाली हैं. अब मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए 'नागिन 7' के रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है. इसके साथ ही दर्शकों को एक्साइटमेंट लेवल भी दोगुनी हो गई है.

इस फ्रेंचाइजी के नए सीजन के अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस के बीच सीरियल को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखा गया था. लंबे समय से कयास लगाए गए कि आखिरी एकता कपूर की अगली नागिन कौन बनने वाली है. तमाम कयासों के बाद मेकर्स ने ऐलान किया कि प्रियंका चाहर चौधरी 'नागिन 7' में नजर आएंगी. इसके बाद दर्शकों के बीच सुपरनैचुरल शो के रिलीज डेट को लेकर बेचैनी देखी गई.

'नागिन 7' की प्रीमियर डेट

'नागिन 7' के मेकर्स ने आखिरकार शो के प्रीमियर का ऐलान कर दिया है. शो का धमाकेदार प्रोमो शेयर करते हुए मेकर्स ने प्रीमियर डेट का अनाउंसमेंट किया है. बता दें, 27 दिसंबर से हर शनिवार और रविवार प्रियंका चाहर चौधरी नागिन बन ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए टीवी स्क्रीन्स पर आएंगी. हर वीकेंड ये सीरियल रात 8 बजे कलर्स चैनल पर प्रसारित होगा.

शक्तिशाली ड्रैगन का मुकाबला करेगी नागिन

एकता कपूर के इस हिट शो के पहले के एपिसोड्स में देखा गया कि नागिन शक्तिशाली नाग या नेवली का मुकाबला करती है. लेकिन अब लेटेस्ट प्रोमो को देख लगता है कि नागिन के रूप में प्रियंका चाहर चौधरी को ड्रैगन का सामना करना पड़ेगा. इस बार नागिन की लड़ाई न्याय के लिए होगी. फैंस भी उम्मीद कर रहे हैं कि एक्ट्रेस उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी. रिपोर्ट्स की मानें तो हसीना के इस रोल के लिए अपने फिगर और बॉडी लैंग्वेज पर काफी मेहनत किया है.