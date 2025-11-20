एकता कपूर के शो 'नागिन 7' का जल्द ही टीवी पर प्रीमियर होने वाला है. रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस 19का फिनाले होने के बाद एकता कपूर की नागिन टीवी पर वापसी करने वाली है. इस बीच नागिन 7 को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ चुका है.

रिपोर्ट्स के अनुसार 'नागिन 7' में दो हसीनाओं की एंट्री होने जा रही है.जिस हसीना के बारे में हम बात करे हैं वो टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस निबेदिता पाल हैं, जिन्हें कुछ वक्त पहले 'बेकाबू' में देखा गया था. इसके अलावा खबर है कि 'कुमकुम भाग्य' फेम आफरीन दबेस्तानी भी इस शो में एंट्री मारने वाली हैं.

नागिन की कास्ट होगी बड़ी

रिपोर्ट के अनुसार निबेदिता और आफरीन दबेस्तानी को 'नागिन 7' में अहम भूमिका में देखा जाएगा. हालांकि, मेकर्स ने निबेदिता और आफरीन के कैरेक्टर को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है.हालांकि, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि 'नागिन' की कास्ट बहुत लंबी चौड़ी होने वाली है.

टीवी के कई सेलेब्स का नाम बीते कुछ वक्त से 'नागिन 7' से जुड़ रहा है.बता दें कुछ वक्त पहले ही प्रियंका चाहर चौधरी के शो को पोस्टपोन किया गया. रिपोर्ट के अनुसार नागिन 7 का प्रीमियर अब दिसंबर में होगा. रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान के शो बिग बॉस 19 की वजह से नागिन की रिलीज डेट बदलनी पड़ गई है.

दिसंबर में होगा प्रीमियर

13 दिसंबर को इस शो का पहला एपिसोड प्रसारित किया जाएगा. 'नागिन 7' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज़ देखने को मिल रहा है. फैंस को 'नागिन 7' का बेसब्री से इंतजार है. बता दें एकता कपूर ने 'नागिन 7' की पूरी कास्ट की अभी घोषणा नहीं की है.उम्मीद है कि वो जल्द ही अनाउंसमेंट करेंगी.

'नागिन 7' की शूटिंग काफी पहले से शुरू हो चुकी है. अभी तक शो के कई प्रोमो सामने आ चुके हैं. इसके अलावा अक्सर सोशल मीडिया पर बीटीएस तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. इस बार 'नागिन' में कुछ अलग ही देखने को मिलेगा. नागिन की लड़ाई इस बार इंसान से नहीं बल्कि ड्रैगन से होने वाली है.

