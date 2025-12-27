एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो 'नागिन' का सातवां सीजन आज से यानी 27 दिसंबर से ऑन एयर होने जा रहा है. नागिन पूरी तरह से अपने इंतकाम का बदला लेने के लिए तैयार है. 'नागिन 7' में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में दिखाई देंगी, साथ ही और भी कई कलाकार नजर आएंगे.

इस शो के पहले एपिसोड का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. हर कोई प्रियंका चाहर चौधरी को नागिनक के अवतार में देखे के लिए बेताब है. इसी बीच 'नागिन 7' के पहले एपिसोड की कहानी लीक हो चुकी है. ये मेकर्स के लिए किसी झटके से कम साबित नहीं होगा.

प्रियंका चाहर चौधरी और नमिक पॉल 'नागिन 7' में एक दूसरे के अपोजिट दिखाई देंगे. शो में ईशा सिंह भी अहम रोल में नजर आएंगी. क्योंकि, हाल ही में नागिन 7 का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस दौरान प्रियंका और नमिक के संग ईशा सिंह भी मौदूज थीं. लेकिन, अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन तीन कलाकारों के अलावा पहले एपिसोड में एक और एक्ट्रेस धमाल मचाती दिखाई देगी.

एलिस कौशिक पहले एपिसोड में मचाएंगी धमाल

बता दें 'नागिन 7' के पहले एपिसोड में एलिस कौशिक का जलवा देखने को मिलेगा. 'नागिन 7' के प्रोमो से साफ हो चुका है कि एलिस शो में नागिन के कैरेक्टर में दिखाई देंगी. वो पहले एपिसोड में कुछ ऐसा करेंगी, जिसे देख फैंस हैरान रह जाएंगे. टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार 'नागिन 7' की स्टोरी को टीज कियागया है.

View this post on Instagram A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

यानी इस रिपोर्ट के जरिए 'नागिन 7' के पहले एपिसोड की जानकारी लीक कर दी गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि एलिस कौशिक 'नागिन 7' के पहले एपिसोड में अहम भूमिका में दिखाई देंगी. एलिस एक 'नागिन' होंगी जो नमिक और प्रियंका की लव स्टोरी में अहम रोल प्ले करेंगी. एलिस की वजह से दोनों के बीच कई गलतफहमियां पैदा होंगी.

