'नागिन 7' के 8वें एपिसोड को देख भड़के दर्शक, AI इस्तेमाल करने पर एकता कपूर की लगाई क्लास
कलर्स चैनल के पॉपुलर शो नागिन 7 के 8वें एपिसोड को देख लोगों का दिमाग खराब हो गया है. क्योंकि, उस एपिसोड में सबसे ज्यादा AI और VFX का इस्तेमाल हुआ है, जो दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया.
एकता कपूर का शो नागिन 7 एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है. इस शो में प्रियंका चाहर चौधरी को अनंतकुल की नागरानी अनंता की भूमिका में देखा जा रहा है. बीते एपिसोड में प्रियंका को नागिन के लुक में देखा गय़ा. हालांकि, उस एपिसोड में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए जिसे देख दर्शकों ने एकता कपूर से गुजारिश की है कि नागिन शो को रियलिस्टिक और नैच्युरल ही रखें.
AI और VFX का गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें. नागिन 7 के 8वें एपिसोड की शुरुआत एलिस कौशिक के सीन से होती है. वो मंदिर में प्रियंका के किरदार के लिए गुहार लगाती दिखाई देती हैं. वहीं, दूसरी तरफ जमीन में दफन अनंदा तेज बारिश में बाहर निकलती है और नागिन के अवतार में नजर आती है.
हालांकि, अनंता और एलिस की मुलाकात के बीच एक सीन ये भी देखने को मिलता है जब नागिन और ड्रैगन की भिड़ंत होती है. ये सीन दर्शकों के लिए हजम कर पाना मुश्किल हो रहा है और उन्होंने मेकर्स की लताड़ लगाई है. क्योंकि इस सीन में AI और VFX का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है.
नागिन 7 के फैंस ने लगाई एकता कपूर की लताड़
एक यूजर ने लिखा,'नागिन 7 के राइटर्स के बारे में मेरी सोच गलत थी. ये क्या बकवास है?AI का बहुत इस्तेमाल किया गया है. प्रियंका के नागिन बनने का सीन कम है. ड्रैगन फाइट 2 मिनट में खत्म हो गई. कार्टून विलन. पूरी तरह से बेकार.एक्टर्स शो को आगे ले जाने के लिए कमरतोड़ मेहनत कर रहे हैं.'
Ekta Kapoor has completely ruined the legacy of Naagin with this AI cringefest!! 😭😭#Naagin7— Komolika Basu (@komolikabasu_) January 18, 2026
pic.twitter.com/qhvYdXDCSb https://t.co/83meyT3bfU
#Naagin7— Arpan (@sarpan737) January 18, 2026
I am sorry but i feel ekta kapoor is taking revenge on pcc like 😂😭itna ganda ai episode mein they even made her into ai generated model #PriyankaChaharChoudhary
Y'all spam her
वहीं एक यूजर ने लिखा,'एकता कपूर क्यों आपकी क्रिएटिव टीम नागिन 7 को बर्बाद कर रही है. नागिन और ड्रैगन का फीइट सीन घटिया और बेतुका था. सिर्फ मेन लीड प्रियंका चाहर चौधरी और नामिक पॉल की वजह से ही शो देख रहे हैं. कहानी दिलचस्प है लेकिन स्क्रीनप्ले बिल्कुल भी नहीं है.'
Tbvh I might be the only one who hopes that the team is done with the dragon story for good— nini🦩 (@cookiesncrumble) January 19, 2026
Coz this AI sequence is just disappointing to see
They clearly aren’t able to do it realistically ☹️#PriyankaChaharChoudhary #NamikPaul #Naagin7 pic.twitter.com/HiOBwBo0gu
दूसरे यूजर ने लिखा,'ये एपिसोड अच्छा था लेकिन बहुत ज्यादा AI ने इसका इफेक्ट कम कर दिय़ा. नागिन और ड्रैगन की लड़ाई एकदम फर्जी लगी है. वहीं मेन विलेन भी कम समय़ में ही हार गया. ऐसा लग रहा है कि कहानी को जल्दी से आगे बढ़ाया जा रहा है.'
WTF is this bhai 😭let actors do the acting na, Pri ko bhi ai se banwa diye. Usko jalpari banwa diye like please ekta be fr. Achhe khaase show ka kabaada mat karo#Naagin7 pic.twitter.com/wzU2ly8wMw— Premikaa ♡⁷ (@The_nainaa) January 17, 2026
