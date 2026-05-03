घरवाले देते थे अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग, 22 की उम्र में लेटर लिख घर से भागी ये एक्ट्रेस

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनघरवाले देते थे अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग, 22 की उम्र में लेटर लिख घर से भागी 'नागिन 7' की ये एक्ट्रेस

घरवाले देते थे अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग, 22 की उम्र में लेटर लिख घर से भागी 'नागिन 7' की ये एक्ट्रेस

गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा जैसे शो से घर-घर में पॉपुलैरिटी बटोरने वाली कनिका मान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इन दिनों वो नागिन 7 में नजर आ रही हैं. अब हाल ही में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 03 May 2026 05:42 PM (IST)
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कनिका मान का बबली अंदाज फैंस को बहुत पसंद आता है. लेकिन, नागिन 7 में उन्हें नेगेटिव रोल में देखा जा रहा है. इसी बीच कनिका कई इंटरव्यू भी दे रही हैं, जिसमें वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे करते दिख रही हैं.

हाल ही में कनिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो 32 साल की हो चुकी हैं. लेकिन, अभी भी शादी करने का उनका कोई इरादा नहीं है. कनिका ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि जब वो 22 साल की थीं, तभी से उनके लिए शादी के रिश्ते आने शुरू हो गए थे.

लेकिन, वो अपना करियर बनाना चाहती थीं, लेकिन उनके पैरेंट्स इसके खिलाफ थे. ऐसे में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और घर से निकल गईं. हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में कनिका ने बताया कि उन पर 10 साल से शादी का प्रेशर बनाया जा रहा है. उनके घरवालों के अनुसार शादी के लिए परफेक्ट उम्र 22 साल होती है.

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अब वो लेट हो चुकी हैं. कनिका ने बताया कि उनकी फैमिली में अभी भी ये सब कॉमन है. अब तो लोगों को लगता है कि मैं सुंदर दिख रही हूं तो अब शादी कर लेनी चाहिए. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें सबसे पहले बचपन में घर के काम सिखाए गए थे. पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, लेकिन  ये सब तो करना ही है.

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घर का काम हर लड़की को आना चाहिए. कनिका ने बताया कि फिर चाहे घर की सफाई हो या खाना बनाना हो. उन्हें हमेशा से सिखाया गया कि अच्छी बहू कैसे बनते हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि घर में रहने तक का तरीका सिखाया जाता है. कनिका ने बताया कि एक रिलेटिव घर आए थे तो उन्होंने कहा कि इसने लेगिंग्स क्यों पहन रखी है. कनिका ने इस दौरान कहा कि वो किसी को डेच नहीं कर रही हैं और ना किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं. 

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 03 May 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Kanika Mann Naagin 7
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