घरवाले देते थे अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग, 22 की उम्र में लेटर लिख घर से भागी ये एक्ट्रेस

घरवाले देते थे अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग, 22 की उम्र में लेटर लिख घर से भागी 'नागिन 7' की ये एक्ट्रेस
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा जैसे शो से घर-घर में पॉपुलैरिटी बटोरने वाली कनिका मान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इन दिनों वो नागिन 7 में नजर आ रही हैं. अब हाल ही में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है.
कनिका मान का बबली अंदाज फैंस को बहुत पसंद आता है. लेकिन, नागिन 7 में उन्हें नेगेटिव रोल में देखा जा रहा है. इसी बीच कनिका कई इंटरव्यू भी दे रही हैं, जिसमें वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे करते दिख रही हैं.
हाल ही में कनिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो 32 साल की हो चुकी हैं. लेकिन, अभी भी शादी करने का उनका कोई इरादा नहीं है. कनिका ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि जब वो 22 साल की थीं, तभी से उनके लिए शादी के रिश्ते आने शुरू हो गए थे.
लेकिन, वो अपना करियर बनाना चाहती थीं, लेकिन उनके पैरेंट्स इसके खिलाफ थे. ऐसे में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और घर से निकल गईं. हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में कनिका ने बताया कि उन पर 10 साल से शादी का प्रेशर बनाया जा रहा है. उनके घरवालों के अनुसार शादी के लिए परफेक्ट उम्र 22 साल होती है.
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अब वो लेट हो चुकी हैं. कनिका ने बताया कि उनकी फैमिली में अभी भी ये सब कॉमन है. अब तो लोगों को लगता है कि मैं सुंदर दिख रही हूं तो अब शादी कर लेनी चाहिए. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें सबसे पहले बचपन में घर के काम सिखाए गए थे. पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, लेकिन ये सब तो करना ही है.
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घर का काम हर लड़की को आना चाहिए. कनिका ने बताया कि फिर चाहे घर की सफाई हो या खाना बनाना हो. उन्हें हमेशा से सिखाया गया कि अच्छी बहू कैसे बनते हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि घर में रहने तक का तरीका सिखाया जाता है. कनिका ने बताया कि एक रिलेटिव घर आए थे तो उन्होंने कहा कि इसने लेगिंग्स क्यों पहन रखी है. कनिका ने इस दौरान कहा कि वो किसी को डेच नहीं कर रही हैं और ना किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं.
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Source: IOCL