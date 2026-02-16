स्टार प्लस के नए शो 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' के लेटेस्ट प्रोमो में शालिनी एक आम शाम की उम्मीद में दरवाजा खोलती है लेकिन सामने जो होता है उससे उसकी रूह कांप उठती है. घर में एक गुंडों का ग्रुप घुस आता है और वे तुरंत उसे FIR वापस लेने की धमकी देते हैं. इसके चलते उसका सुरक्षित घर अचानक डर के माहौल में बदल जाता है. इस डर के बीच उसके बच्चे चिंटू और पीहू अपने सामने घट रहे इस खतरनाक नाटक को देखकर पूरी तरह से डरे और बेचैन नजर आते हैं.

मदद के लिए कॉल

कांपते हुए हाथों और डर के बावजूद शालिनी तुरंत शिवप्रसाद को फोन करती है और घर में हुई घुसपैठ की जानकारी देती है. ये कॉल सिर्फ मदद के लिए नहीं है बल्कि ये पल सब कुछ बदलने वाला साबित हो सकता है. शालिनी की हिम्मत और बच्चों की सुरक्षा की चिंता इस मौके पर कहानी को और मजबूत बनाती है.

नील भट्ट का डबल रोल

नील भट्ट इस डबल रोल को बहुत ही शानदार तरीके से निभा रहे हैं. शिवप्रसाद के रूप में वे एक प्यारे पति और अपने बच्चों की चिंता करने वाले पिता हैं. लेकिन उनके शांत स्वभाव के पीछे 'परशुराम' छिपा है जो एक शातिर जासूस है और अंधेरे में छिपे खतरों से निपटना जानता है. अब सवाल ये है कि इस खतरनाक मौके पर उनका कौन सा रूप सामने आएगा.

View this post on Instagram A post shared by StarPlus (@starplus)

शालिनी की दमदार परफॉर्मेंस

शंभवी सिंह शालिनी के किरदार में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हैं. वो एक ऐसी महिला की भूमिका निभा रही हैं जो अपने बच्चों के डर और अपनी हिम्मत के बीच फंसी हुई है. उनका ये उतार-चढ़ाव और भी रोमांचक बनाता है और पहले से ही दिलचस्प कहानी में नया ट्विस्ट जोड़ता है.

हाई-वोल्टेज ड्रामा

अब सवाल ये है कि शिवप्रसाद अपने बेबस फैमिली मैन के रूप में इस स्थिति को संभाल पाएंगे या परशुराम घर पर मंडराते खतरों को जड़ से खत्म करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे. जब अपराध उसके घर तक पहुंचता है तो ये मिशन सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि एक बेहद निजी लड़ाई में बदल जाता है. ये हाई-वोल्टेज ड्रामा इस बुधवार रात 8:30 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर देखना ना भूले है.