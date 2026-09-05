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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनजन्माष्टमी पर व्हाइट साड़ी पहन ISKCON पहुंचीं मौनी रॉय, गौर गोपाल दास से की मुलाकात

जन्माष्टमी पर व्हाइट साड़ी पहन ISKCON पहुंचीं मौनी रॉय, गौर गोपाल दास से की मुलाकात

जन्माष्टमी के खास मौके पर मौनी रॉय कृष्ण भक्ति में डूबी नजर आईं. इस दौरान एक्ट्रेस मुंबई के इस्कॉन टेंपल पहुंचीं और गौर गोपाल दास से मुलाकात की. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 12:39 PM (IST)
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पूरे देश ने 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया. आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए. एक्ट्रेस मौनी रॉय भी जन्माष्टमी के खास मौके पर मुंबई के इस्कॉन टेंपल पहुंचीं, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने इस्कॉन मंदिर में आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास से मुलाकात की.

गुरु गौर गोपाल दास से मिलीं मौनी रॉय
मौनी रॉय ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने जन्माष्टमी सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फोटोज में मौनी भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं. उन्होंने गुरु गोपाल दास के साथ मुलाकात की भी तस्वीर शेयर की है. मौनी ने इसके कैप्शन में लिखा, 'सबसे खुश वे लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं- गौर गोपाल दास. जन्माष्टमी के शुभ दिन प्रभु के साथ विस्तार से बातचीत करने का सौभाग्य मिला.'

 
 
 
 
 
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उन्होंने आगे लिखा, 'कुछ बातचीत हमेशा याद रहती हैं... ये बातचीत भी मेरे लिए बेहद खास और सुकून देने वाली थी. इस बातचीत ने मुझे और भी ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कराया. मैं खुद को बेहद भाग्यशाली और आभारी महसूस कर रही हूं कि ये बातचीत ऐसे दिन हुई, जो पहले से ही कृपा और शक्ति से भरपूर महसूस हो रहा था. हरे कृष्ण.'

व्हाइट साड़ी में मौनी रॉय ने बिखेरा जलवा
जन्माष्टमी के मौके पर मौनी रॉय का एथनिक लुक भी देखने लायक रहा. एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी थी, जिस पर चौड़ा रेड और सुनहरे जरी का बॉर्डर था. उन्होंने इसके साथ लाल स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया. गोल्डन झुमके, हल्की लाल बिंदी और सटल मेकअप ने उनके लुक को और खूबसूरत बना दिया. वहीं, बालों को स्लीक बन में बांधकर उन्होंने उसमें सफेद गजरा लगाया था. मौनी का ये सिंपल और ट्रेडिशनल लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

 
 
 
 
 
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मौनी रॉय ने फैंस को दीं जन्माष्टमी की शुभकामनाएं
मौनी रॉय ने कुछ और फोटोज और वीडियोज भी शेयर किए हैं. इसके साथ उन्होंने अपने फैंस को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने लिखा, 'राधा नाम बिना कृष्ण नाम, कृष्ण बिना राधा कहां. दो नाम, एक प्रेम. यही है वृंदावन की रीत. आप सभी को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं. जय श्री कृष्ण. राधे राधे. सबसे आनंदमय दिन था.'

मौनी रॉय की अपकमिंग मूवीज
वर्क फ्रंट की बात करें तो मौनी पिछली बार 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आई थीं. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में उन्होंने वरुण धवन की ग्लैमरस मां का किरदार निभाया था. मौनी जल्द ही चिरंजीवी की फिल्म 'विश्वम्भरा' में नजर आएंगी. ये फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा मौनी के पास द वाइव्ज' और 'तीसवीं मंजिल' जैसी फिल्मे हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 05 Sep 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
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