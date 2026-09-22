गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनमनोज तिवारी कितने अमीर हैं? करोड़पति बाप की बेटी का दावा- वडा पाव खाकर कर रही गुजारा

मनोज तिवारी कितने अमीर हैं? करोड़पति बाप की बेटी का दावा- वडा पाव खाकर कर रही गुजारा

मनोज तिवारी की बेटी रीति ने बिग बॉस में बताया कि उन्हें कई बार दिन में दो बार दस रुपये का वड़ा पाव खाकर गुजारा करना पड़ता है. जबकि मनोज बेहद अमीर शख्सियत हैं. आइए जानते हैं कि उनकी नेटवर्थ कितनी है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Sep 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

'बिग बॉस 20' में आए दिन कंटेस्टेंट कोई न कोई ऐसा खुलासा करते हैं जिन पर एक पल के लिए दर्शकों को विश्वास तक करना मुश्किल हो जाता है. अब भोजपुरी अभिनेता-सिंगर और भाजपा सांसद मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी ने भी एक ऐसा ही दावा किया है जो सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है. रीति ने बताया है कि वो वड़ा पाव खाकर अपने दिन गुजारती हैं. ये कहते हुए रीति काफी इमोशनल हो गई थीं.

हालांकि रीति के पिता मनोज तिवारी की आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत है. वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. आइए जानते हैं कि मनोज तिवारी आखिर कितने करोड़ के मालिक हैं? जिनकी बेटी को कभी दिन में दो बार सिर्फ वड़ा पाव खाकर भूख मिटानी पड़ती है?

रिलेटेड स्टोरी >>

टेलीविजन
TV Serial Spoilers: मुरली को गंगा माई ने मारा थप्पड़, आर्यवर्धन के सामने खुलेगा टेंडर घोटाले का राज
मुरली को गंगा माई ने मारा थप्पड़, आर्यवर्धन के सामने खुलेगा टेंडर घोटाले का राज
टेलीविजन
BB20: मनोज तिवारी बेटी को नहीं करते सपोर्ट, 10 रुपये का वड़ा पाव खाकर करना पड़ता है गुजारा
मनोज तिवारी बेटी को नहीं करते सपोर्ट, 10 रुपये का वड़ा पाव खाकर करना पड़ता है गुजारा
टेलीविजन
'बिग बॉस 20': लव गिल को गले लगाते हुए वायरल हुए आसिफ के वीडियोज, पत्नी बोलीं- बस बहुत हुआ
'बिग बॉस 20': लव गिल को गले लगाते हुए वायरल हुए आसिफ के वीडियोज, पत्नी बोलीं- बस बहुत हुआ
टेलीविजन
ऑनलाइन ट्रोलिंग पर स्मृति ईरानी का करारा जवाब, बोलीं- स्क्रीन के दूसरी तरफ भी इंसान है
ऑनलाइन ट्रोलिंग पर स्मृति ईरानी का करारा जवाब, बोलीं- स्क्रीन के दूसरी तरफ भी इंसान है

कितने अमीर हैं मनोज तिवारी?

मनोज तिवारी भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं. उनकी पहचान अभिनेता और सिंगर के अलावा सांसद रूप में भी हैं. मनोज तिवारी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं. साल 2024 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक मनोज की टोटल नेटवर्थ 28 से 33 करोड़ रुपये के बीच है. 

मनोज तिवारी कितने अमीर हैं? करोड़पति बाप की बेटी का दावा- वडा पाव खाकर कर रही गुजारा

कई आलीशान घर और लग्जरी कार कलेक्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक़ मनोज तिवारी के पास दिल्ली और मुम्बई के अलावा वाराणसी में भी लग्जरी और आलीशान घर है. वहीं उनके कार कलेक्शन पर नजर डालें तो मनोज के पास इनोवा, फॉर्च्यूनर, ऑडी और मर्सिडीज जैसी महंगी और कीमती गाड़ियां हैं. उनकी कमाई का जरिया फिल्में, गाने, एल्बम, सोशल मीडिया, स्टेज शो और राजनीति है.

रीति तिवारी का छलका दर्द

बता दें कि मनोज तिवारी की बेटी रीति ने जब बिग बॉस 20 के घर में एंट्री ली थी तो मनोज खुद अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आए थे और बेटी को गले लगाकर उन्होंने बिग बॉस हाउस में भेजा था. तब लगा था कि पिता और बेटी का रिश्ता काफी मजबूत होगा, हालांकि अब रीति ने एक अलग ही कहानी बयां की है.

ये भी पढ़ें: पंजाबी फिल्मों का हीरो बना बॉलीवुड का सबसे खूंखार विलेन, पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर, कहानी प्रेम चोपड़ा की

बता दें कि रीति मनोज तिवारी की पहली पत्नी रानी की बेटी हैं. जब मनोज और उनकी पहली पत्नी का तलाक हुआ था सके बाद रीति अपने पिता से साल में एक बार ही मिल पाती थी. रीति तिवारी ने बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में बताया कि उन्हें पिता ने साफ कह दिया था कि वो उनके करियर में मदद नहीं करेंगे और उन्हें खुद के दम पर अपना नाम बनाना होगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)

रीति ने ये भी बताया कि उन्हें महीने के 20 से 25 हजार रुपये तक मिलते हैं, जिससे कभी-कभार उनका गुजारा बेहद मुश्किल हो जाता है. रीति कहती हैं कि कई बार उन्हें दो बार 10 रुपये का वड़ा पाव तक खाना पड़ता है ताकि पैसे की बचत हो सके.

ये भी पढ़ें: 1000 करोड़ी 'राका' ने रचा इतिहास, 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में शामिल हुई अल्लू अर्जुन-एटली की फिल्म

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
MANOJ TIWARI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
TV Serial Spoilers: मुरली को गंगा माई ने मारा थप्पड़, आर्यवर्धन के सामने खुलेगा टेंडर घोटाले का राज
मुरली को गंगा माई ने मारा थप्पड़, आर्यवर्धन के सामने खुलेगा टेंडर घोटाले का राज
टेलीविजन
BB20: मनोज तिवारी बेटी को नहीं करते सपोर्ट, 10 रुपये का वड़ा पाव खाकर करना पड़ता है गुजारा
मनोज तिवारी बेटी को नहीं करते सपोर्ट, 10 रुपये का वड़ा पाव खाकर करना पड़ता है गुजारा
टेलीविजन
'बिग बॉस 20': लव गिल को गले लगाते हुए वायरल हुए आसिफ के वीडियोज, पत्नी बोलीं- बस बहुत हुआ
'बिग बॉस 20': लव गिल को गले लगाते हुए वायरल हुए आसिफ के वीडियोज, पत्नी बोलीं- बस बहुत हुआ
टेलीविजन
ऑनलाइन ट्रोलिंग पर स्मृति ईरानी का करारा जवाब, बोलीं- स्क्रीन के दूसरी तरफ भी इंसान है
ऑनलाइन ट्रोलिंग पर स्मृति ईरानी का करारा जवाब, बोलीं- स्क्रीन के दूसरी तरफ भी इंसान है
Advertisement

वीडियोज

SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनिया गांधी पर BJP का बड़ा हमला, 'बिना नागरिकता के डाला वोट'
सोनिया गांधी पर BJP का बड़ा हमला, 'बिना नागरिकता के डाला वोट'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा से पहले 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 16 अक्टूबर को वोटिंग
यूपी विधानसभा से पहले 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 16 अक्टूबर को वोटिंग
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
क्रिकेट
IND-W vs SL-W Final Live Score: डेथ ओवरों में ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, भारत ने श्रीलंका को दिया 217 का लक्ष्य
Live: डेथ ओवरों में ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, भारत ने श्रीलंका को दिया 217 का लक्ष्य
इंडिया
आशीष मिश्रा मामले में सुनवाई के दौरान CJI बोले, '...ये हमें मंजूर नहीं'
आशीष मिश्रा मामले में सुनवाई के दौरान CJI बोले, '...ये हमें मंजूर नहीं'
शिक्षा
NCERT ने बदला कक्षा 9 का सिलेबस, गणित की नई किताब जारी
NCERT ने बदला कक्षा 9 का सिलेबस, गणित की नई किताब जारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: पांच सीटों पर इस दिन होगी वोटिंग, देखें शेड्यूल
महाराष्ट्र MLC चुनाव: पांच सीटों पर इस दिन होगी वोटिंग, देखें शेड्यूल
ऑटो
कार में CNG की Smell आते ही हो जाएं Alert, वरना पड़ सकता है भारी
कार में CNG की Smell आते ही हो जाएं Alert, वरना पड़ सकता है भारी
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget