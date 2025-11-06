तलाक की खबरों के बीच माही विज के लिए खास गिफ्ट लेकर आए जय भानुशाली, नया वीडियो देख फैंस कंफ्यूज
Mahi Vij- Jay Bhanushali Relationship: टीवी के मशहूर कपल माही विज और जय भानुशाली के अलग होने की खबरें इन दिनों चर्चा में है. लेकिन अब दोनों का नया वीडियो देखकर फैंस कन्फ्यूज हैं.
टीवी का पॉपुलर कपल माही विज और जय भानुशाली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. रिपोर्ट् थीं कि जय और माही अलग हो रहे हैं. वो अपनी 14 साल की शादी तोड़ रहे हैं और तलाक के लिए फाइल कर दिया है. हालांकि, दोनों अपने बच्चों की परवरिश साथ मिलकर करेंगे. लेकिन ये खबरें आने के बाद माही ने इन पर रिएक्ट किया और फैंस से अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए कहा. अब जय ने हाल ही में माही के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लाकर सबका ध्यान खींच लिया.
माही विज का व्लॉग अपडेट
कुछ समय पहले खबरें आई थीं कि माही विज ने जय भानुशाली से 5 करोड़ रुपये की एलिमनी मांगी है. लेकिन माही ने अपने व्लॉग में फैंस से कहा था कि बिना उनकी बात सुने, किसी भी खबर पर यकीन न करें. अब माही ने एक बार फिर अपने व्लॉग में फैंस को अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि जय हाल ही में जापान से वापस लौटे हैं. जय वहां अपने बच्चों को घूमाने के लिए गए थे.
माही ने फैंस से कहा अफवाहों पर न दें ध्यान
माही ने इस मौके पर फैंस से साफ कहा कि बच्चों और परिवार से जुड़ी चीजों को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें. दोनों अब दोस्त और को-पेरेंट्स के रूप में बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं. इस तरह, परिवार की खुशियों और बच्चों की परवरिश पर दोनों का पूरा फोकस है.
View this post on Instagram
माही ने व्लॉग में किया जय का जिक्र
माही ने बताया कि जय उनके लिए एक खास गिफ्ट लाए हैं. माही को एक खास नंबर का लिपस्टिक शेड चाहिए था, जो जय ने उनके लिए ले लिया. जय को यह शेड नंबर याद भी रहा, जो माही के लिए काफी खास बात है. काफी समय बाद माही ने अपने व्लॉग में जय का जिक्र किया. इस वजह से फैंस कन्फ्यूज हैं कि क्या दोनों सच में अलग हो रहे हैं या बच्चों के लिए फिर से करीब आ गए हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL