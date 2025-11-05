तलाक की खबरों के बीच माही विज ने दी गुड न्यूज, 9 साल बाद इस शो से करने जा रहीं कमबैक

बीते दिनों माही विज और जय भानुशाली की तलाक की खबरों ने फैंस को परेशान कर दिया था. लेकिन खुद माही विज ने सभी अफवाहों को खारिज कर दिया और अब उन्होंने फैंस को बड़ी खुशखबरी देकर बताया कि वो टीवी इंडस्ट्री में 9 साल बाद वापसी करने वाली हैं.

एक्ट्रेस ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग शेयर करते हुए बताया कि वो टीवी इंडस्ट्री में वापसी करने वाली हैं. 9 साल के ब्रेक के बाद हसीना कलर्स के शो 'सहर होने को है' में नजर आएंगी. लेटेस्ट व्लॉग में एक्ट्रेस ने ये भी शेयर किया कि वो जल्द ही अपने इस नए प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करने वाली हैं. अपने वीडियो में सेट की झलकियां दिखाते हुए उन्होंने बताया कि नए शो में वो एक टीनएजर की मां का रोल प्ले करने वाली हैं.

इस सीरियल से माही विज का होगा कमबैक

माही विज ने अपने व्लॉग में कहा- 'हम लखनऊ में बचे हुए सीन का बैकलॉग पूरा करने वाले हैं. आज हम कुछ पैचवर्क करेंगे. मुझे अपने बच्चों को छोड़ कर आने का गिल्ट महसूस हो रहा है. जब मैं वापस आना चाहती थीं तब मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा था और मैं इंस्टाग्राम से भी अच्छी कमाई कर रही थी. लेकिन मुझे फिर से एक्टिंग करनी थी.'

जय भानुशाली ने गिफ्ट की महंगी लिपस्टिक

बीते दिनों कई रिपोर्ट्स में देखने को मिला था कि कपल शादी के 14 साल बाद अलग होने वाले हैं. कई रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा कर दिया गया कि एक्ट्रेस ने अपने पति से 5 करोड़ की एलिमनी डिमांड की है. माही विज ने जय भानुशाली संग तलाक की खबरों को खारिज कर दिया है. अब अपने व्लॉग में माही विज ने जय भानुशाली द्वारा दिए गए गिफ्ट का भी जिक्र किया. माही विज ने बताया कि जय जापान से उनके लिए क्रिश्चियन डियोर की लिपस्टिक लेकर आए हैं.

बता दें कि जय भानुशाली और माही विज 2011 में शादी के बंधन में बंधे और 2017 में उन्होंने दो फोस्टर बच्चों का वेलकम किया. 2019 में कपल एक बेटी तारा के भी पेरेंट्स बने.