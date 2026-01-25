माही विज ने पूरी की बेटी तारा की ख्वाहिश, खरीदी 50 लाख की मिनी कूपर, जय ने दी बधाई
Mahhi Vij: टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. पति जय भानुशाली से अलग होने के बाद एक्ट्रेस ने नया घर खरीदा था. वहीं अब उन्होंने अपनी बेटी तारा की ख्वाहिश पूरी की है.
टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली ने इस साल की शुरुआत में अपने रिश्ते को खत्म करने का ऐलान किया था. काफी समय से दोनों के तलाक की चर्चाएं हो रही थीं और आखिरकार कपल ने इसपर चुप्पी तोड़ते हुए इन खबरों को कंफर्म कर दिया है. जय भानुशाली से तलाक का ऐलान करते हुए माही विज ने अपने घर की पूजा की कई तस्वीरें शेयर की जिससे हिंट मिला कि एक्ट्रेस ने नया घर खरीद लिया है. अब माही विज ने अपनी छोटी सी बेटी तारा के लिए लाखों की कीमत वाली चमचमाती गाड़ी खरीदी है.
माही विज ने पूरी की बेटी तारा की ख्वाहिश
माही विज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने एक दिन मिनी कूपर खरीदने की जिद की थी, लेकिन तब वो गाड़ी उनकी हैसियत के बाहर थी. लेकिन अब माही विज ने बेटी तारा की ख्वाहिश पूरी कर दी है. उन्होंने उसे 50 लाख की कीमत वाली मिनी कूपर गाड़ी दिला दी है. उनकी ये पोस्ट जमकर वायरल हो रही हैं, जिसपर लोग प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.
एक्ट्रेस ने लिखा इमोशनल नोट
एक्ट्रेस ने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘जब मेरी बेटी सिर्फ चार साल की थी, उसने एक मिनी कूपर देखी और बोली, ‘मम्मा, एक दिन मुझे ये कार चाहिए’. उस वक्त मैं इसे खरीदने की हालत में नहीं थी और सच कहूं तो मैं ये भी नहीं जानती थी कि क्या मुझे अपनी बच्ची को इतनी महंगी चीज देनी चाहिए. मैं बार-बार सोचती रही, क्या ये वाकई जरूरी है?’
माही विज आगे कहती हैं, ‘सपनों की कोई उम्र नहीं होती. ख्वाहिशों की कोई कीमत नहीं होती. आज मैं ये कार खरीद सकती हूं. और मुझे एक बात समझ आई कि ये लग्जरी के बारे में नहीं है. ये उसकी ख्वाहिश के बारे में है. ये उस याद के बारे में है, जो वो हमेशा अपने दिल में रखेगी. ये एक मां की अपनी बेटी से कही उस बात के बारे में है, ‘तुम्हारे सपने मायने रखते हैं. और अगर मुझसे हो सकेगा, तो मैं उन्हें पूरा करूंगी’.
जय ने दी बधाई
एक्ट्रेस के एक्स-हस्बैंड जय भानुशाली ने माही विज के इस वीडियो को री-शेयर किया है जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का खूब ध्यान खींचा है. गाड़ी खरीदने पहुंचीं माही के साथ उनकी दोनों बेटी नजर आई थीं. सोशल मीडिया यूजर्स ने एक्ट्रेस के इस अचीवमेंट पर खूब प्यार लुटाया है.
