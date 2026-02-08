हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Written Update: मिहिर की जाएगी जान? तुलसी का होगा बुरा हाल, परी और अजय की शुरू होगी लव स्टोरी

स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. क्योंकि, रणविजय इन दिनों तुलसी और मिहिर के पीछे पड़ चुका है. वो उन्हें खत्म कर देना चाहता है.

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. शो में एक बार फिर से परी और अजय एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं. वहीं, रणविजय अब तुलसी और मिहिर से बदला लेने के चक्कर में लगा हुआ है. वहीं, मिहिर ने भी तुलसी से अपने प्यार का इजहार कर दिया है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब तक आपने देखा तुलसी को मारने की कोशिश में सुहास मिहिर पर अलमारी गिरा देता है. मिहिर के घायल होने के बाद तुलसी बेचैन हो जाती है. वहीं, सुहास चुपचाप वहां से निकल जाता है. इसी बीच शो की कहानी में बड़ा धमाका होने वाला है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर की जान बचाने के लिए तुलसी उसे अस्पताल लेकर जाएगी. वहीं, सुहास की घड़ी खो जाएगी. सुहास को याद आएगा कि उसकी घड़ी फैक्ट्री में ही गिर गई.परिवार के लोगों को जल्द ही पता चलेगा कि मिहिर के संग बड़ा हादसा हो गया है.

नॉयना का होगा बुरा हाल

उसके बाद परिवार के लोग अस्पताल पहुंचेंगे.तुलसी और मिहिर को साथ देख नॉयना का बुरा हाल होने वाला है. बेहोशी की हालत में भी मिहिर तुलसी के पल्लू को पकड़कर रखेगा. वहीं, मिहिर के साथ में तुलसी भी एक कागज का टुकड़ा रखने वाली है. वो मिहिर को खुद से अब दूर नहीं होने देगी.

दूसरी तरफ डॉक्टर्स मिहिर का ऑपरेशन करने के लिए कहेंगे. ऐसे में तुलसी सारी फॉर्मेलिटिज पूरी करेगी. वहीं, परी भी अपने पिता की हालत के बारे में जानकर हैरान होने वाली है. इस दौरान अजय उसका ढाल बनने वाला है. इसी दौरान एक बार फिर से अजय और परी एक-दूसरे के करीब आ जाएंगे.

वहीं, रणविजय को सुहास बताने वाला है कि तुलसी की जगह मिहिर घायल हो गया है. इस बात को सुन रणविजय खुश हो जाएगा. साथ ही कहेगा कि उसने अपनी बेइज्जती की बदला ले लिया. तुलसी को जल्द ही पता चलने वाला है कि मिहिर की ऐसी हालत रणविजय और तुलसी की वजह से हुई है. क्योंकि, पार्थ के हाथ सुहास की घड़ी लगने वाली है.

Published at : 08 Feb 2026 12:52 PM (IST)
