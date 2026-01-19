हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Written Update: मिहिर के सामने तुलसी लाएगी रणविजय की सच्चाई, नॉयना बनाएगी अब मास्टरप्लान

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Written Update: मिहिर के सामने तुलसी लाएगी रणविजय की सच्चाई, नॉयना बनाएगी अब मास्टरप्लान

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक के बाद एक बड़ा तमाशा देखने को मिल रहा है.शो की कहानी दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा मजेदार होती चली जा रही है. दर्शकों को ये शो खूब एंटरटेन कर रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Jan 2026 08:15 AM (IST)
स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो की कहानी को मजेदार बनाने के लिए मेकर्स आए दिन नए ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आ रहे हैं. शो में कुछ महीने पहले 6 साल का लीप दिखाया गया था. उसके बाद शो की कहानी एकदम बदल गई.

पहले तो शो में मिहिर और तुलसी को अलग कर दिया गया था. अब एक बार फिर अपने बिजनेस और घर को बचाने के लिए तुलसी ने वापसी कर ली है.तुलसी और मिहिर एक साथ सुरत एक शादी में गए थे. जहां, उन्होंने खूब मस्ती की और देव की शादी भी फिक्स हो गई.

मिहिर से सवाल पूछेगी तुलसी

इसी बीच तुलसी को रणविजय की सच्चाई के बारे में पता चलता है. वो परी को लेकर सीधे मिहिर के पास पहुंचती है.मिहिर से तुलसी कहती है कि मेरे बच्चों का ये क्या हाल हो गया है.अगर मैं जानती कि मेरे बच्चों का यही हाल होगा तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाती.

मिहिर भी तुलसी की बातें सुनकर हैरान हो जाता है. इसी बीच नॉयना वहां पहुंच जाती है. नॉयना कहती है कि कुछ गलत नहीं हुआ इसके साथ. लेकिन, तुलसी कहती है कि मेरे बच्चों के बीच में तुम बोलो मत.मिहिर अपनी बेटी से सच जानने की कोशिश करता है और वो वहां से रोते हुए निकल जाती है. उसके बाद सभी लोग अब घर वापसी की तैयारी करते हैं.

इस बीच मिहिर और तुलसी एक कार में जा रहे होते हैं. लेकिन, नॉयना उसी कार में बैठने की कोशिश करती है. ऐसे में बापजी आकर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि पति पत्नी की गाड़ी में तुम क्यों जा रही हो. वैसे भी कहा जाता है कि तीन लोगों का एक साथ जाना शुभ नहीं होता.तुम क्यों जा रही है. उसके बाद नॉयना का मुंह बन जाता है. वो अब मिहिर और तुलसी को एक बार फिर से दूर करने की प्लानिंग में लग जाती है

Published at : 19 Jan 2026 08:15 AM (IST)
विश्व
Spain Train Accident: स्पेन में भीषण हादसा, हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 21 लोगों की मौत, कई घायल
स्पेन में भीषण हादसा, हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 21 लोगों की मौत, कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा लिया बड़ा प्लान! 20 जनवरी को करेंगे यह
यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा लिया बड़ा प्लान! 20 जनवरी को करेंगे यह
क्रिकेट
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 45: नहीं उतर रहा 'धुरंधर' का फीवर, 7वें वीकेंड फिर दहाड़ी ये फिल्म, तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड, जानें- कुल कलेक्शन
नहीं उतर रहा 'धुरंधर' का फीवर, 7वें वीकेंड फिर दहाड़ी ये फिल्म, तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड
