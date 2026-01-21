स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों बवाल मचा हुआ है. नॉयना इस बात से डरी हुई है कि कहीं तुलसी शांति निकेतन में आकर उसे घर से बाहर का रास्ता ना दिखा दे.ऐसे में नॉयना बार-बार नए-नए प्लान बनाने वाली है. क्योंकि, सास भी कभी बहू थी में आपने अब तक देखा, तुलसी ने मिहिर को बता दिया है कि परी को रणविजय काफी परेशान करता है.

घरेलू हिंसा की बात सुन मिहिर भड़क जाता है. मिहिर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रणविजय और परी की तलाक करवाकर रहेगा.ऐसे में परी को नॉयना खूब सुनाती है. इस बीच शो की कहानी में बड़ा बदलाव आने वाला है.शो के अपकमिंग एपिसोड में देखे को मिलेगा कि मिहिर अब परी और रणविजय की तलाक की तैयारी करने वाला है.

नॉयना को इस बात का डर बैठ गया है कि कहीं उसके हाथ से बापजी का पैसा ना निकल जाए.वहीं, तलाक की बात सुन परी चैन की सांस लेती है. हालांकि, इस बात को रणविजय बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. वो जल्द ही एक बार फिर से परी के साथ बद्तमीजी करने वाला है.

ऋतिक और मुन्नी में बढ़ रही है नजदीकियां

एक बार फिर से किस्मत ने मुन्नी और ऋतिक को आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया है.मुन्नी बेशक कलेक्टर बन चुकी है, लेकिन अपने पहले प्यार को भूला नहीं पाई है. वहीं, ऋतिक भी धीरे-धीरे मुन्नी की तरफ खींचता चला जा रहा है.नॉयना और तुलसी के बीच जल्द ही बहस होगी.

परी को लेकर नॉयना तुलसी को खूब सुनाएगी. हालांकि,तुलसी भी कहां शांत बैठने वाली है वो नॉयना की जमकर क्लास लगा देगी.वहीं, पार्थ अब नॉयना की पोल खोलने वाला है.वहीं, तुलसी को पार्थ बताएगा कि बापजी की पोजी से शादी करने के लिए देव को नॉयना ने ही कहा था. पार्थ कहता है कि नॉयना ने पैसे के लालच में आकर उसके कान भरे थे.

तभी उसने शादी के लिए हामी भरी थी.मिहिर को तुलसी बताएगी कि नॉयना ने चालाकी से बापजी को बेवकूफ बनाया है. इस बात को सुन मिहिर सदमे में जाने वाला है. ऐसे में मिहिर और नॉयना के बीच लड़ाई होने वाली है.नॉयना और मिहिर का झगड़ा होते ही तुलसी एक्शन मोड़ में आ जाएगी. उसके बाद तुलसी और मिहिर मिलकर बापजी को सारी सच्चाई बता देंगे. बापजी दोनों की ईमानदारी से काफी खुश होंगे.

