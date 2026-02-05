स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. बापजी की पोती भी मिहिर की कंपनी में पहुंच चुकी है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब तक आपने देखा कि तुलसी अपनी होने वाली बहू से मिलेगी. मिहिर की बंद फैक्ट्री भी अब दोबारा शुरू हो चुकी है.

सबके सामने मिहिर अब तुलसी की तारीफ करने वाला है. वहीं, वो बातों ही बातों में नॉयना को खूब ताने मारेगा. वहीं, रणविजय अब तुलसी से बदला लेने का प्लान बनाता है. इसी बीच शो में बड़ा तमाशा होने वाला है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि एक बार फिर अजय और परी की प्रेम कहानी शुरू होने वाली है.

तुलसी और मिहिर को नॉयना भेजेगी तलाक के पेपर्स

अपने बच्चों की वजह से परी और अजय बार-बार टकराएंगे. रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही परी और अजय की लव स्टोरी पर फोकस किया जाएगा. हीं, मिहिर और तुलसी को सबक सिखाने के लिए नॉयना तलाक के पेपर्स भेजने वाली है. मिहिर को नॉयना याद दिलवाएगी कि उसने वाला किया था कि तलाक होते ही दोनों शादी करेंगे.

तुलसी जब तलाक के पेपर्स देखेगी तो उसका पारा हाई हो जाएगा. तुलसी को लगेगा कि मिहिर ने ये पेपर्स भेजे हैं. ऐसे में तुलसी अब मिहिर से और भी ज्यादा गुस्सा होने वाली है. रणविजय की वजह से अब मिहिर का एक्सीडेंट हो जाएगा. इस खबर से तुलसी पूरी तरह से टूट जाएगी.

तुलसी को एहसास होने वाला कि वो आज भी मिहिर से प्यार करती है. मिहिर के अस्पताल पहुंचते ही तुलसी अपने घर वापस आएगी. ऐसे में नॉयना का साम्राज्य खत्म होने वाला है.परी इस दौरान तुलसी की मदद करेगी.मिहिर को तलाक देने से तुलसी इनकार कर देगी. नॉयना पर तुलसी का ये फैसला भारी पड़ेगा. वो चाहकर भी मिहिर को अब हासिल नहीं कर पाएगी.

