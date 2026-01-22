स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में कुछ वक्त पहले ही लीप देखने को मिला था. लीप के बाद से शो की कहानी एकदम बदल चुकी है. परी जो कभी सबके संग बदतमीजी करती नजर आती थी अब वो पूरी तरह से लाचार हो चुकी है. क्योंकि परी को रणविजय ने अपनी जूती बना लिया है.

शो में अब तक आपने देखा, तुलसी के सामने परी खूब रोती है. तुलसी कहती है कि वो परी को बाकी लोगों की तरह ताने नहीं मारेगी. वहीं, एक बार फिर से मुन्नी और ऋतिक मिलने वाले हैं. दोनों मिलते ही अपनी पुरानी यादों को ताजा करेंगे. इसी बीच क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बड़ा बवाल मचने वाला है.

जेल से छूटते परी से मिलने पहुंचेगा रणविजय

नॉयना एक बार फिर से मिहिर के करीब आने की कोशिश करेगी. हालांकि मिहिर बिना कुछ किए धरे ही तुलसी के पास पहुंच जाएगा.लेटेस्ट प्रोमो के अनुसार रणविजय जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा और वो परी से मिलने शांति निकेतन पहुंचेगा. अपनी आंखों के सामने रणविजय को देख परी घबरा जाती है.

उसके बाद रणविजय पर परी गुस्सा करने वाली है. क्योंकि, वो उसे तलाक देना चाहती है. रणविजय से परी कहती है कि वो अब इस रिश्ते से आजादी चाहती है.परी की बातों को सुनकर रणविजय भड़क जाता है. वो कहता है कि किसी भी हालत में परी को जाने नहीं देगा. परी के तेवर को देख रणविजय का दिमाग खराब हो जाएगा और एक बार फिर से वो उस पर हाथ उठाएगा.

ये काम रणविजय अब मिहिर के सामने करने वाला है, जिसके बाद वो बुरा फंसेगा. मिहिर फैसला करेगा कि कैसे भी वो परी और रणविजय को अलग करके रहेगा. इधर, ऋतिक अब बार-बार मुन्नी से मिलने जाएगा. ऋतिक को मुन्नी सहारा देगी. साथ ही उसे कहेगी कि जिंदगी में उसे वॉरियर बनना पड़ेगा. विक्टिम बनने से मुश्किलें और बढ़ेगी.

