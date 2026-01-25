स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में अब तक देखने को मिला कि पूरे परिवार को पता चल चुका है कि परी को रणविजय मारता पीटता है.ऐसे में तुलसी फैसला लेती है कि वो परी और रणविजय का तलाक करवाकर रहेगी.

इस मामले में मिहिर भी उसका साथ देता है.लेकिन, ये मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला,क्योंकि रणविजय हार नहीं मानने वाला. वहीं, दूसरी तरफ नॉयना भी रणविजय को सपोर्ट करती हुई नजर आती है. उसी ने रणविजय के लिए लॉयर रखा है. लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिला कि जो रणविजय का लॉयर है वो कोई और नहीं बल्कि गौतम है.

गौतम की वापसी से बदलेगी शो की कहानी

जी हां, तुलसी और मिहिर का बेटे गौतम की शो में वापसी हो चुकी है. वो एक बार फिर से अपनी मां के लिए मुसीबत बनने वाला है.जी हां,लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिला कि गौतम को देख सभी लोग चौंक जाते हैं.वहीं, गौतम अपनी मां से कहता है मिसेज तुलसी विरानी जिंदगी की अदालत में आपका बेटा आपके खिलाफ खड़ा है.

तुलसी अपने बेटे को देख दंग रह जाती है.ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि शो में गौतम की वापसी से कई ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं.क्योंकि,जब भी किसी पुराने कलाकार की शो में वापसी होती है शो और भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग हो जाता है. दूसरी तरफ मिताली एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि मुन्नी कलेक्टर है.

इस बात को सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं.उसके बाद ऋतिक और मिताली की आपस में फिर से लड़ाई होती है.ऋतिक के मिताली कहती है कि तुम्हारी नौकरानी भी अब कलेक्टर बन गई, लेकिन तुम लूजर हो और लूजर ही रहोगे.ऋतिक कहता है कि लूजर मैं नहीं तुम हो, क्योंकि तुम आज तक अपने दम पर कुछ नहीं कर पाई.

