Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी और मिहिर की जिंदगी में नई परेशानी देगी दस्तक, करण और नंदिनी शुरू करेंगे नया तमाशा
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से अब नॉयाना का पत्ता साफ हो चुका है. ऐसे में मुन्नी फिर से तुलसी और मिहिर की शादी करवाने की प्लानिंग कर रही है. दूसरी तरफ करण और नंदिनी के बीच झगड़ा देखने को मिल रहा है.
स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में 2 में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में अब तक देखने को मिला कि नॉयना की सच्चाई तुलसी ने सबके सामने बयां कर दी है. इतना ही नहीं बल्कि तुलसी ने तो नॉयना का हाथ पकड़ उसे शांति निकेतन से बाहर भी कर दिया है.
एक बार फिर से शांति निकेतन में खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है. ऐसे में तुलसी और मिहिर के बेटा बहू उन दोनों की दोबारा से शादी करवाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं.वहीं, शो में दूसरी तरह देखने को मिल रहा है कि करण और नंदिनी के बीच कुछ तो दिक्कत चल रही है.
करण का पीछा करती है नंदिनी
सबसे छिपकर करण किसी से मिलने जाता है. नंदिनी भी उसका पीछा करती है. नंदिनी देख लेती है कि करण किसी वकील से मिल रहा होता है.वकील से मिलकर करण वापस जा ही रहा होगा कि कि उसकी नजर नंदिनी पर पड़ती है. वो नंदिनी से पूछता है कि क्या वो उसका पीछा कर रही थी.
नंदिनी कहती है कि वो उसके पीछे इसलिए आई है, क्योंकि उसे शक है. वो करण से पूछती है कि क्यों वकील से मिल रहे थे. क्या तलाक की प्लानिंग कर रहे हो.काफी दिनों से करण की जासूसी नंदिनी करवा रही होती है. उस पता चलता है कि मालाबार हिल्फ में करण किसी से मिलने जाता है.
करण से नंदिनी पूछती है कि मालाबार हिल्स में कौन और वो क्या छिपा रहा है. इस पर करण उससे कहता है कि वो उसके सभी सवालों का जवाब आज दे देगा. इधर, नॉयना के जाने के बाद मिहिर एक बार फिर से तुलसी को मनाने की कोशिश में लगा हुआ है. तुलसी और मिहिर की नोंक झोंक देख फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.
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Source: IOCL