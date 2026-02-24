हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: वृंदा और अंगद को अपनाएगा मिहिर, नॉयना चलेगी नई चाल

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: वृंदा और अंगद को अपनाएगा मिहिर, नॉयना चलेगी नई चाल

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. शो के अपकमिंग एपिसोड में मिहिर के सामने वृंदा की सच्चाई आने वाली है. ऐसे में वो जल्द ही अपनी बहू से माफी मांगेगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों एक से बढ़कर एक महाट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. शो की कहानी को मजेदार बनाने के लिए मेकर्स ने एड़ी-चोटी की जोर लगा दी है. शो में अब तक देखने को मिला कि मिहिर को नॉयना बताती है कि वो लंबे वक्त से एक सच्चाई छिपा रही थी.

ये सच किसी और से नहीं बल्कि ऋतिक और मिताली की शादी से जुड़ा हुआ है. नॉयना कहती है कि इन दोनों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है. उसका असर अब उनकी बेटी टिम्सी पर भी पड़ने लगा है. वहीं, मिहिर कहता है कि उसे ऋतिक पर पूरा भरोसा है, वो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेगा.

मिहिर को तलाक की याद दिलवाएगी नॉयना

दूसरी तरफ तुलसी शोभा को फोन करती है और गौतम का हाल जानने की कोशिश करती है. वहीं, मिहिर की मुलाकात अंगद के बच्चों से होती है. हालांकि, तब वो नहीं जान रहा होता है कि ये बच्चे उसके पोता-पोती हैं. अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नॉयना एक बार फिर से मिहिर को तलाक के बारे में याद दिलवाएगी.

इसी बीच उसके सामने वृंदा का सच भी आने वाला है. उसको पता चल जाएगा कि वृंदा उसके बेटे अंगद की पत्नी है और वो बच्चे उसके पोता-पोती हैं. इस बात को जानने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाता है. इतना ही नहीं वो सालों पुरानी गलती को याद करके रोने वाला है.

साथ ही उसे एहसास होगा कि तुलसी ने कुछ भी नहीं किया था और उसने अपने बेटे को घर से बाहर कर दिया था. अपकमिंग एपिसोड में वृंदा के संग रणविजय बदतमीजी करने वाला है. वो वृंदा से उसका मास्क हटाने के लिए कहेगा. वृंदा उससे रिक्वेस्ट करेगी कि ऐसा ना करे, लेकिन वो मानता नहीं है.

रणविजय की इन हरकतों को देख मिहिर गुस्सा हो जाता है और रणविजय का गला पकड़ लेता है. उसके बाद मिहिर कहता है कि उसे पता है ये कौन है और ये बच्चे उसके पोता-पोती हैं. इस बात को जानकर वृंदा हैरान रह जाएगी. मिहिर अपनी पुरानी गलती के लिए वृंदा से माफी मांगने वाला है. जल्द ही मिहिर अब अंगद को घर वापस बुलाने वाला है.

ये भी पढ़ें:-कौन हैं 'बूंग' के चाइल्ड आर्टिस्ट गुगुन किपगेन? 13 साल की उम्र में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी मचा दिया धमाल

 

Published at : 24 Feb 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: वृंदा और अंगद को अपनाएगा मिहिर, नॉयना चलेगी नई चाल
वृंदा और अंगद को अपनाएगा मिहिर, नॉयना चलेगी नई चाल
टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा को बर्बाद करने की कसम खाएगा अरमान, मुक्ति और माइरा में होगी दोस्ती
अभिरा को बर्बाद करने की कसम खाएगा अरमान, मुक्ति और माइरा में होगी दोस्ती
टेलीविजन
Anupama Written Update: टीना के सामने फूटेगा अनुपमा का भांडा, परी को होगा प्रेम और प्रेरणा पर शक
टीना के सामने फूटेगा अनुपमा का भांडा, परी को होगा प्रेम और प्रेरणा पर शक
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म का खुलासा—क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ही इसका सीक्रेट वेपन हैं?
Mannat: 🧐Mannat की वापसी, Dua को मिला पिता! क्या Aishwarya को मिलेगी सजा? #sbs
Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की रिमांड, तिलक मार्ग थाने लाई पुलिस | Delhi Police
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
दिल्ली NCR
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपये
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपये
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया? आसान भाषा में जानें सभी समीकरण
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया? आसान भाषा में जानें सभी समीकरण
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
न्यूज़
इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक इन 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
यूटिलिटी
ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
शिक्षा
स्कूली छात्रों को मिल रहा ISRO में काम करने का मौका, 27 फरवरी तक करें अप्लाई
स्कूली छात्रों को मिल रहा ISRO में काम करने का मौका, 27 फरवरी तक करें अप्लाई
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget