स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों तबातोड़ ट्विस्ट दिखाया जा रहा है. शो की कहानी दिन प्रतिदिन मजेदार होती चली जा रही है. यही वजह है कि पिछले दो हफ्तों से टीआरपी लिस्ट में ये शो नंबर वन पर है. शो में कुछ दिनों पहले छह साल का लीप दिखाया गया था.

लीप के बाद मिहिर और तुलसी अलग हो गए थे. लेकिन, अब एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं. लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि ऋतिक ने सुसाइड करने की कोशिश की है, जिसके बाद मिहिर और तुलसी में बहस भी देखने को मिली. हालांकि, तुलसी ने मिहिर को खूब सुनाया.

बदल चुका है ऋतिक

इसी बीच गायत्री ने भी तुलसी से माफी मांगी. वहीं, तुलसी को पता चल चुका है कि विरानी परिवार कितने बुरे हालत में है. वो जान चुकी है कि शांति निकेतन बिकने के कागार पर आ चुका है. वहीं, रणविजय ने सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए हैं.ऋतिक ठीक होने के बाद एकदम बदल चुका है.

उसके अंदर तुलसी को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है. वो शोभा के सामने तुलसी को लेकर गुस्सा जाहिर करता है. वहीं, वो अंगद से भी काफी गुस्सा है. जब अंगद से ऋतिक कहता है कि तू उस लड़की के लिए अपना घर बिजनेस सबकुछ छोड़कर चला गया. अब क्यों आया है.

वृंदा पर जब ऋतिक को आरोप लगाते हुए अंगद देखता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है. इस दौरान ऋतिक और अंगद की खूब लड़ाई होती है. वहीं, रणविजय अब अंगद से भी उसके शेयर ले लेता है. मुन्नी को भी इधर पता चलता है कि ऋतिक ने सुसाइड करने की कोशिश की है. इस खबर को सुन वो टूट जाती है और तुलसी को सपोर्ट करने का वादा करती है. इसी बीच तुलसी अब अपने परिवार,घर और बच्चों के लिए शांति निकेतन में वापसी करने वाली है.

