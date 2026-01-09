स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक के बाद एक कई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. इन ट्विस्ट के जरिए शो की कहानी और भी ज्यादा मजेदार होती चली जा रही है. छह साल की लीप के बाद शो की कहानी एकदम बदल चुकी है. अब मिहिर और तुलसी एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं.

हाल ही में देखने को मिला कि ऋतिक ने सुसाइड करने की कोशिश की थी. हालांकि, तुलसी ने उसे बचा लिया था. शांतिनिकेतन और अपने परिवार का हाल देख तुलसी बहुत ज्यादा परेशान है. तुलसी ने सोच लिया है कि वो अब शांतिनिकेतन में वापसी करेगी.

वहीं,अंगद उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुलसी अपने डिसीजन पर अडिग है.दूसरी तरह नॉयना आए दिन नए प्लान कर रही है. तुलसी और नॉयना दोनों को एक जैसे ऑर्डर मिले हैं, कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए. नॉयना को लग रहा है कि तुलसी नहीं जीत पाएगी.

तुलसी संग शादी में जाएगा मिहिर

क्योंकि, 10 दिन में हाथ से 10 साड़ियां कैसे बन पाएंगी. लेकिन, तुलसी है कि वो हार मानने को तैयार नहीं है.वहीं, शो में देखने को मिला कि मिहिर के पास एक कॉल आती है. वो शख्स मिहिर को शादी में पूरे परिवार के साथ बुलाता है. इतना ही नहीं वो ये भी कहता है कि तुलसी तो सबसे पहले आएगी.

नॉयना उस शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है. लेकिन, गायत्री उसे मना कर देती है, कहती है कि वहां तुम जाकर क्या करोगी. नॉयना कहती है कि मिहिर मेरा मंगेतर है और जल्द ही शादी होने वाली है. फिर भी गायत्री उसे वहां जाने से मना करती है. नॉयना कहती है कि 2026 में भी लोगों की ऐसी सोच है, मिहिर कहता है कि हमारा परिवार वसूलों पर टिका हुआ है.

यहां तलाक होना नॉर्मल नहीं है,यहां साथ रहना नॉर्मल माना जाता है.मिहिर कहता है कि शांतिनिकेतन की विरासत इन्हीं वसूलों पर टिकी हुई है. नॉयना कहती है कि वसूलों पर नहीं कर्ज पर टिकी हुई है. पहले इसे बचाओ. ऐसे में गायत्री कहती है कि इसे वही बचाएगा जिसने इसे इतने सालों से संभालकर रखा था.

