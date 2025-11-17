स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं. इधर, अंगद और वृंदा ने चोरी छिपे शादी कर ली है. ऐसे में तुलसी पर ही सारा इल्जाम लगने वाला है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है. नॉयना भी इस दौरान तुलसी को जमकर खरी-खोटी सुनाने वाली है.

इतना ही नहीं बल्कि वो मिहिर के कान इस कदर भरेगी कि वो अपनी पत्नी की जमकर क्लास लगाएगा. रिपोर्ट के अनुसार अंगद और वृंदा की शादी के बाद तुलसी अब परी को सबक सिखाने वाली है. मिहिर अब परी और रणविजय की शादी की रस्में शुरू करने वाला है.

तुलसी का होगा पारा हाई

इस बीच तुलसी को मिहिर धमकाएगा कि अगर परी और रणविजय की शादी में कोई गलती होगी तो वो उसे छोड़ेगा नहीं. वहीं, परी और रणविजय की शादी में सबको मस्ती करते देख तुलसी का पारा हाई होने वाला है. मन ही मन तुलसी फैसला लेने वाली है कि वो रणविजय और परी की शादी नहीं होने देगी.

इस शादी को रोकने के लिए वो सबूत तलाशना शुरू कर देगी. परी और रणविजय की शादी को रोकने के लिए तुलसी सारी हदें पार करेगी. परी और रणविजय की शादी की रस्मों के बीच मिहिर को बड़ा राज पता चलने वाला है. ऐसे में तुलसी की बातों पर मिहिर को यकीन हो जाएगा.

नॉयना से प्यार करने लगेगा मिहिर

रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही मिहिर अब नॉयना के बेहद करीब जाने वाला है. उसे तुलसी का दर्द दिखाई नहीं देगा,लेकिन नॉयना की नौटंकी भी उसे बिल्कुल सही लगने वाली है. रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही तुलसी अपने घर को छोड़कर जाने वाली है.

