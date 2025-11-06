स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. यही, वजह है कि शो दिन प्रतिदिन मजेदार होता जा रहा है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अभी तक आपने देखा कि मेहंदी की रस्म में बैठकर भी अंगद सिर्फ वृंदा के बारे में ही सोचता है.

मिहिर से भी अंगद अपने मन की बात कहता है.अंगद को लगने लगता है कि अब वृंदा से प्यार का इजहार करके कोई फायदा नहीं होने वाला. वहीं, दूसरी तरफ मिताली की तबियत बिगड़ जाएगी.इस बीच क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बड़ा धमाका होने वाला है.

नॉयना होगी खुश

'क्योंकि सास भी कभी बहू' में आप देखेंगे कि नॉयना केो मिहिर तुलसी की जगह देने की कोशिश करेगा. नॉयना से वो कहेगा कि परी को उसे ये तोहफा देना चाहिए क्योंकि वो भी तो उसकी मां जैसी ही है.मिहिर के व्यवहार को देख नॉयना बेहद खुश हो जाती है.

ऋतिक के सामने आएगी मुन्नी की सच्चाई

वो एक बार फिर से मिहिर को हासिल करने के सपने देखने लगती है. नॉयना को लगने लगेगा कि वो अपने प्लान में कामयाब हो रही है.जल्द ही ऋतिक को मुनमुन की सच्चाई पता चलने वाली है. मिताली की दोस्त ऋतिक की मदद करेगी. ऋतिक को पता चल जाएगा कि मुन्नी नकली आईडी बनाकर उससे बात करती है.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

सच जानने के बाद ऋतिक का दिल टूट जाएगा. वो बिना देर किए मुन्नी के पास पहुंचने वाला है.वो मुन्नी को मुनमुन के नाम से बुलाएगा. मुनमुन नाम सुन मुन्नी बहुत घबरा जाती है, जिसके बाद ऋतिक उसे खूब जलील करेगा.तुलसी भी मुन्नी और ऋतिक की बातें सुन लेगा. तुलसी इस बात को जान हैरान हो जाएगी कि मुन्नी उसके बेटे पर डोरे डाल रही है.

सच सामने आने के बाद मुन्नी को तुलसी सबक सिखाएगी.मुन्नी से तुलसी कहेगी कि वो नौकरानी होकर उसके घर की बहूरानी बनने की कोशिश कर रही है. मुन्नी को तुलसी अपने घर से निकालने वाली है.वहीं, अंगद के सिर पर वृंदा के प्यार का भूत सवार नजर आ रहा है. बिना देर किए हुए वृंदा से अंगद प्यार का इजहार करने वाला है.

