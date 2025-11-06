हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मुन्नी की पोल खुलसे ही ऋतिक करेगा खूब जलील, नॉयना को तुलसी की जगह देगा मिहिर

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मुन्नी की पोल खुलसे ही ऋतिक करेगा खूब जलील, नॉयना को तुलसी की जगह देगा मिहिर

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब धमाका देखने को मिल रहा है.पहले तो नॉयना ही सिर्फ मिहिर पर हक जमाने की कोशिश कर रही थी. अब तो मिहिर भी तुलसी का हक नॉयना को देने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Nov 2025 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. यही, वजह है कि शो दिन प्रतिदिन मजेदार होता जा रहा है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अभी तक आपने देखा कि मेहंदी की रस्म में बैठकर भी अंगद सिर्फ वृंदा के बारे में ही सोचता है.

मिहिर से भी अंगद अपने मन की बात कहता है.अंगद को लगने लगता है कि अब वृंदा से प्यार का इजहार करके कोई फायदा नहीं होने वाला. वहीं, दूसरी तरफ मिताली की तबियत बिगड़ जाएगी.इस बीच क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बड़ा धमाका होने वाला है.

नॉयना होगी खुश

'क्योंकि सास भी कभी बहू' में आप देखेंगे कि नॉयना केो मिहिर तुलसी की जगह देने की कोशिश करेगा. नॉयना से वो कहेगा कि परी को उसे ये तोहफा देना चाहिए क्योंकि वो भी तो उसकी मां जैसी ही है.मिहिर के व्यवहार को देख नॉयना बेहद खुश हो जाती है.

ऋतिक के सामने आएगी मुन्नी की सच्चाई

वो एक बार फिर से मिहिर को हासिल करने के सपने देखने लगती है. नॉयना को लगने लगेगा कि वो अपने प्लान में कामयाब हो रही है.जल्द ही ऋतिक को मुनमुन की सच्चाई पता चलने वाली है. मिताली की दोस्त ऋतिक की मदद करेगी. ऋतिक को पता चल जाएगा कि मुन्नी नकली आईडी बनाकर उससे बात करती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

सच जानने के बाद ऋतिक का दिल टूट जाएगा. वो बिना देर किए मुन्नी के पास पहुंचने वाला है.वो मुन्नी को मुनमुन के नाम से बुलाएगा. मुनमुन नाम सुन मुन्नी बहुत घबरा जाती है, जिसके बाद ऋतिक उसे खूब जलील करेगा.तुलसी भी मुन्नी और ऋतिक की बातें सुन लेगा. तुलसी इस बात को जान हैरान हो जाएगी कि मुन्नी उसके बेटे पर डोरे डाल रही है.

सच सामने आने के बाद मुन्नी को तुलसी सबक सिखाएगी.मुन्नी से तुलसी कहेगी कि वो नौकरानी होकर उसके घर की बहूरानी बनने की कोशिश कर रही है. मुन्नी को तुलसी अपने घर से निकालने वाली है.वहीं, अंगद के सिर पर वृंदा के प्यार का भूत सवार नजर आ रहा है. बिना देर किए हुए वृंदा से अंगद प्यार का इजहार करने वाला है.

ये भी पढ़ें:-‘हूँ मैं सुपरस्टार टीवी का…’तान्या औ फ़रहाना ने उड़ाया मजाक तो बोले गौरव खन्ना

Published at : 06 Nov 2025 11:36 AM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
टेलीविजन
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
यूटिलिटी
मिनटों में Digilocker से डाउनलोड कर सकते हैं राशन कार्ड, यहां जान लें पूरा प्रॉसेस
मिनटों में Digilocker से डाउनलोड कर सकते हैं राशन कार्ड, यहां जान लें पूरा प्रॉसेस
हेल्थ
कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय
कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय
ब्यूटी
आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें
आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget