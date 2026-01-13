Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना को लगेगा बड़ा सदमा, परी को रणविजय से बचाने की कसम खाएगी तुलसी
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है, जिसको देख आप भी दंग रह जाएंगे. एक बार फिर से तुलसी को विरानी के अंदाज में देखा जाएगा.
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के लेटेस्ट एपिसोड में तुलसी देखती है कि उसकी बेटी परी अपने पति रणविजय की घटिया हरकतों से परेशान होकर रो रही है. ऐसे में परी से तुलसी पूछती है कि क्या हुआ.परी चाहती है कि वो अपनी मां को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन फिर छुपा लेती है.
लेकिन, तुलसी को शक हो जाता है. परी से पूछने के बाद तुलसी काकी के पास जाती है और उससे पूछती है. हालांकि, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि काकी भी उसे सच नहीं बता पाती है.क्योंकि, बाप जी का बुलावा आ जाता है और वो तुलसी-मिहिर को एक साथ बैठाकर उनके हाथ में एक चांदी का डिब्बा रखने वाले हैं.
नॉयना का होगा बुरा हाल
मिहिर जब पूछता है कि आखिर इसमें क्या है तो वो उससे डिब्बा खोलने के लिए कहते हैं. बॉक्स के अंदर दो अंगूठियां होती हैं.एक मिहिर के लिए और दूसरी तुलसी के लिए. इन अंगूठियों को देख दोनों दंग रह जाने वाले हैं.दोनों एक-दूसरे की तरफ देखेंगे और नॉयना शक भरी नजर से उन दोनों की तरफ देख रही होगी.
लेटेस्ट एपिसोड में जो होगा,वो कहानी को और भी ज्यादा मजेदार बनाने वाला है.क्योंकि सास भी कभी बहू थी के एक प्रोमो में दिखाया गया है कि तुलसी को अपनी बेटी परी का सच पता चल जाएगा.वो अपनी बेटी के शरीर पर चोटों का निशान देख लेगी.वो उसे रोते-बिखलते देखेगी जिससे उसे शक हो जाएगा.
हालांकि, जल्द ही तुलसी को पता चलेगा कि परी एक बड़ी मुसीबत में है.तुलसी को पता चल जाता है कि रणविजय के संग शादी करके परी बुरी तरह से फंस चुकी है और किसी को नहीं बता रही है. तुलसी फैसला करेगी कि वो कुछ भी करके अपनी बेटी को बचाएगी. तुलसी फैसला करेगी कि वो अपनी बेटी की शादी को तुड़वाकर रहेगी. हालांकि, तुलसी के लिए ये सफर आसान नहीं होने वाला है.
