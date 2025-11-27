Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रणविजय का बुरा हाल करेगी तुलसी, नॉयना की शादी तोड़ेगा मिहिर
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अपकमिंग एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है. इस बार तुलसी अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने को तैयार हैं.
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में कब क्या जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता. इस समय तुलसी अपने टूटते हुए घर को बचाने में लगी हुई है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब तक आपने देखा कि मिहिर को हासिल करने की जिद में नॉयना शादी करने का दिखावा करती है.
अंगद को दूसरी तरफ ये पता चलता है कि परी से रणविजय सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा है. वहीं तुलसी और मिहिर एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं. इसी बीच क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बड़ा तमाशा होने वाला है.रणविजय की सच्चाई जान अंगद बहुत परेशान होने वाला है.
ऋतिक को अंगद बताएगा रणविजय की सच्चाई
अंगद समझ जाता है कि कैसे भी परी की शादी को रोकनी पड़ेगी, लेकिन उसकी एंट्री तो घर में बैन है.बिना देर किए अंगद अपने छोटे भाई को फोन करेगा. वो ऋतिक को बताता है कि रणविजय पूरे परिवार को बेवकूफ बना रहा है.उसके बाद ऋतिक अपनी मां को सारी बातें बता देगा.
रणविजय के बारे में जान तुलसी हैरान रह जाएगी. तुलसी को समझ आ जाएगा कि रणविजय ने अपनी पत्नी को झूठ बोलने पर मजबूर किया था.ऐसे में तुलसी अपनी बेटी को रणविजय के चंगुल से बचाने के लिए बड़ा प्लान बनाने वाली है. अपने काम को अंजाम देने के लिए तुलसी अपनी बड़ी बेटी शोभा से बात करने वाली है.
नॉयना करेगी होने वाले पति के संग टाइम स्पेंड
तुलसी से शोभा कहती है कि इस बार रणविजय को छोड़ना मत. ऐसे में तुलसी सच जानने के लिए एक जासूस को हायर करेगी.उधर, नॉयना अपने होने वाले पति के संग टाइम स्पेंड करना शुरू कर देगी.नॉयना के ऑफिस में उस आदमी को देख मिहिर का दिमाग खराब हो जाएगा.
नॉयना के हाथों पर जल्द ही किसी और के नाम की मेहंदी लगने वाली है.नॉयना को किसी और का होता देख मिहिर को गुस्सा आने वाला है. जल्द ही नॉयना की शादी को मिहिर रोकने वाला है.क्योंकि, जल्द ही मिहिर को एहसास हो जाएगा कि वो नॉयना को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता. ऐसे में नॉयना की वजह से मिहिर एक बार फिर से तुलसी को धोखा देने वाला है.
