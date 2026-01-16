स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में अब तक आपने देखा कि नॉयना की बातें बापजी की बहन सुन लेती है. उसे पता चल जाता है कि तुलसी और मिहिर का तलाक होने जा रहा है.जैसे ही सबको ये बात पता चलती है हंगामा मच जाता है.

हालांकि, नॉयना सबके सामने झूठ बोल देती है.इसी बीच अपनी साड़ी को लेकर बुआ लड़ने लगती हैं. उनको शांत करवाने के लिए तुलसी अपनी नई साड़ी दे देती है. उसके बाद बापजी के परिवार के लोग उनकी खूब तारीफ करते हैं. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जल्द ही धमाकेदार ट्वविस्ट आने वाला है.

तुलसी करेगी नॉयना को जलील

अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मिहिर से बापजी माफी मांगेगे, जिससे देख तुलसी को बहुत बुरा लगेगा.ऐसे में बापजी की वजह से तुलसी नॉयना पर गुस्सा करेगी.मौका मिलते ही नॉयना को तुलसी खूब जलील करेगी. नॉयना को तुलसी याद दिलवाएगी कि मिहिर उसका पति नहीं है और न वो उसे हासिल कर पाएगी.

ऐसे में नॉयना को तगड़ा झटका लगेगा. वो मिहिर से बात करने जाएगी. लेकिन,एक बार फिर से मिहिर सबके सामने नॉयना को नजरअंदाज कर देगा.इधर, शांति निकेतन वापस आते ही परी से तुलसी मिलेगी. अपनी मां को देख तुलसी खूब रोने वाली है. तुलसी को परी बताती है कि रणविजय ने उसका क्या हाल कर दिया है.

तुलसी कहेगी कि सालों पहले ही उसने रणविजय से बचकर रहने की सलाह दी थी, लेकिन तुमने बात नहीं सुनी.परी के शरीर पर दाग को देख तुलसी समझ जाएगी कि रणविजय उसके साथ बहुत गलत कर रहा है. तुलसी का खून खौल जाएगा ये सब देखकर और वो रणविजय को सबक सिखाने के बारे में सोचेगी.ऐसे में जल्द ही परिवार के लोगों को भी पता चल जाएगा कि रणविजय ने परी के संग कितना गलत किया है.

