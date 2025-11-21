'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. मिहिर और नॉयना का रोमांस देखना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो गया है. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, होश में आते ही मिहिर घबरा जाता है. मिहिर को ये बात समझ आ जाती है कि उसने नॉयना के संग रात बिताई है.

नॉयना भी मिहिर के नशे की हालत का फायदा उठाने से नहीं चुकती है. मिहिर घर जाकर सारे सबूत मिटाने की कोशिश में लग जाता है. मिहिर की हालत देख तुलसी परेशान हो जाती है. मिहिर से तुलसी कहती है कि उसे अपनी परेशानी के बारे में बात करनी चाहिए.

किरण देगा पत्नी को तलाक

शो में इस बीच बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है.नॉयना संग रात व्यतीत करने के बाद खुद को मिहिर कमरे में बंद कर लेने वाला है. तुलसी से भी वो नजरें चुराता हुआ दिखेगा. वहीं, अपने कमरे में जाकर तुलसी खूब रोने वाली है.इधर, किरण फैसला लेगा कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा.

तुलसी के सामने आएगी सच्चाई

परिवार के सामने वो इस बात की घोषणा करेगा.ऐसे में शांति निकेतन में खूब कलेश होगा.रिपोर्ट के अनुसार इसी बीच नॉयना और मिहिर का रोमांस वाला वीडियो वायरल हो जाएगा. तुलसी जान जाएगी कि मिहिर और नॉयना ने एक साथ टाइम स्पेंड किया है. सच्चाई को जान तुलसी की बहुत बुरी हालत होने वाली है.

वीडियो सामने आते ही तुलसी को मिहिर सारी बातें बता देगा. वो कहेगा कि उसने तुलसी को धोखा दिया है. ऐसे में वो उसके साथ नहीं रहना चाहता.तलाक की बात सुन तुलसी हैरान हो जाएगी. तुलसी जल्द ही इस बारे में बात करने नॉयना के पास पहुंचने वाली है. इस दौरान वो नॉयना की जमकर क्लास लगाएगी.तुलसी का गुस्सा देख नॉयना की बोलती बंद होने वाली है. तुलसी के सामने नॉयना नहीं बोल पाएगी कि उसे मिहिर से प्यार है. हालांकि, तुलसी इस बार नॉयना को नहीं बख्सने वाली.

