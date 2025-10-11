स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. परिधि आए दिन अपनी मां तुलसी के खिलाफ एक नई चाल चलती हुई दिख रही है. शो में अभी तक देखने को मिला कि रणविजय मिहिर के पास परिधि का हाथ मांगने आता है.

ऐसे में रणविजय को नॉयना अपनी कंपनी में नौकरी देने का वादा करती है. दूसरी तरफ ऋतिक को रणविजय की हरकतों के बारे में पता चल जाता है और वो तुलसी को सबकुछ बता देता है. तुलसी फैसला करती है कि वो रणविजय के चुंगल से परिधि को बचाकर ही रहेगी.

रणविजय करेगा ऑफिस ज्वॉइन

इस बीच शो में कई धमाके होने वाले हैं.क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आगे देखेंगे कि रणविजय अब शांति निकेतन का दामाद बनने की तैयारी कर रहा है. परिधि से रिश्ता पक्का रोने के बाद वो चॉल में जाकर जश्न मनाने वाला है.रणविजय अगले दिन से ही नॉयना के ऑफिस को ज्वॉइन कर लेगा.

वो रातोंरात अमीर बनने के चक्कर में नॉयना के बिजनेस में घपला करेगा, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा. दूसरी तरफ अब वृंदा के संग मिलकर तुलसी रणविजय के खिलाफ सबूत जोड़ने लगेगी. तुलसी जानने की कोशिश करती है कि आखिर रणविजय ने परिधि को बेवकूफ कैसे बनाया.

नॉयना के पास जाएगा मिहिर

इधर, तुलसी से मिहिर वादा करता है कि वो करवा चौथ का त्योहार उसी के साथ मनाएगा. उसके बाद वो ऑफिस चला जाएगा. वहीं, नॉयना बर्थडे का बहाना कर मिहिर को अपने घर बुलाएगी. ऐसे में मिहिर तुलसी को छोड़ नॉयना के पास चला जाएगा.

उसके बाद तुलसी और मिहिर के बीच खूब झगड़ा होने वाला है.इसी बीच नॉयना के नाम का नेकपीस तुलसी के घर पहुंचेगा, जिसे देख उसका पारा हाई हो जाएगा. तुलसी इन सब ड्रामे के बाद नॉयना को जोरदार थप्पड़ मारने वाली है.

