स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब कई धमाकेदार ट्विस्ट देखे को मिल रहे हैं. शो में अब तक आपने देखा कि तुलसी जेल से वापस आ चुकी है. लेकिन, मिहिर और परिवार के बाकी सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये फ्रॉड किसने किया है, जिसकी वजह से तुलसी को जेल जाना पड़ा.

ऋतिक कहता है कि एक बार रणविजय से बात करो.ऐसे में रणविजय को मिहिर अपने घर बात करने के लिए बुलाता है. हालांकि, वो मिहिर को अपनी बातों में फंसा लेता है. इधर, नॉयना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है. वो मिहिर को अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है.

मिहिर को नॉयना के घर देख चौंक जाएगी तुलसी

रमन के सामने भी नॉयना की सच्चाई आ चुकी है. ऐसे में उसने रमन को भी पागल बनाने की कोशिश की. इसी बीच तुलसी नॉयना के घर पहुंचती है. वहां वो मिहिर को देख चौंक जाती है तुलसी से रमन कहता है कि आपको नहीं लगता कि कुछ तो गड़बड़ है. वरना, इतनी रात को मिहिर नॉयना के घर क्या कर रहा होता.

हालांकि, नॉयना यहां भी चालाकी से अपनी बात पलट देती है.मिहिर को लेकर तुलसी अपने घर चली जाती है. इसी बीच तुलसी के पास डिटेक्टिव की कॉल आती है.वो रणविजय की सच्चाई के बारे में तुलसी को बताता है.ऐसे में तुलसी डिटेक्टिव की रिकॉर्डिंग मिहिर को सुनाती है.

View this post on Instagram A post shared by StarPlus (@starplus)

ऐसे में मिहिर को तुलसी समझाने की कोशिश करती है और रिकॉर्डिंग सुना देती है. रणविजय की सच्चाई जान मिहिर दंग रह जाता है. वो रणविजय को उसकी हरकतों के बारे में बताता है. ऐसे में रणविजय को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उसने फर्जी साइन की है. यहां, भी रणविजय मिहिर को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है.

हालांकि, अब उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करने वाला.रणविजय का भांडा फूटते ही जल्द ही अब मिहिर की सच्चाई भी सामने आने वाली है.दरअसल, लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया है कि तुलसी अपने कमरे में रहती है, इसी दौरान एक बुक से मिहिर और नॉयना की रोमांटिक तस्वीर उड़कर उसके पास आ जाती है. मिहिर और नॉयना की फोटो को देख तुलसी का दिल टूट जाता है और वो घर में बैठकर खूब रोती है.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: पराग के अतीत के बारे में जान जाएगी ख्याति? राही के संग मुंबई में होगा बड़ा हादसा