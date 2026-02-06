स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. शो के मेकर्स तेजी से कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं. ताकि, दर्शकों का इंटरेस्ट शो से खत्म ना हो. इसी वजह से क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने एक बार फिर से टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर वापसी कर ली है.

शो में इन दिनों देखने को मिल रहा है कि तुलसी की वजह से एक बार फिर से विरानी परिवार ट्रैक पर आता दिख रहा है. वो तुलसी ही है जिसकी वजह से मिहिर की फैक्ट्री भी बच गई. अब तुलसी ने मिहिर के संग काम करना भी शुरू कर दिया है. लेकिन, ये बाद नॉयना को और रणविजय को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है.

तुलसी को नीचा दिखाने औऱ मिहिर से दूर करने के लिए नॉयना नए-नए प्लान बना रही है. वहीं, रणविजय ने भी तुलसी को खत्म करने का प्लान बना लिया है. वहीं, तुलसी अपनी कंपनी को चलाने के लिए खूब मेहनत करती दिख रही है. इसी बीच नॉयना एक बड़ा धमाका करती है.

नॉयना होता है मिहिर पर गुस्सा

दऱअसल, वो मिहिर और तुलसी को तलाक के पेपर्स भेजती है, जिसे देखकर दोनों शॉक रह जाते हैं. मिहिर सोचता है कि ये सब किसने किया है, फिर उसे पता चलता है कि इन हरकतों के पीछे नॉयना का हाथ है.इस दौरान नॉयना पर मिहिर गुस्सा होता हुआ नजर आता है.

लेकिन, मिहिर से नॉयना कहती है कि क्या तुम्हें तलाक नहीं लेना. इस पर वो कहता है कि लेना है ना. इसी बीच अपकमिंग एपिसोड में देखने मिलेगा कि वैष्णवी के संग रणविजय छेड़खानी कर रहा होता है. ऐसे में तुलसी आकर उसकी ठंडे से पिटाई कर देती है.

इसी बीच मिहिर भी वहां पहुंच जाता है और रणविजय की खूब पिटाई करता है. इतना ही नहीं वो कहता है कि आज के बाद तूने किसी लड़की को छेड़ा तो मेरे से बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा. इसी बीच तलाक के टेंशन में एक बार फिर से मिहिर दारू पीकर गाड़ी चलाने वाला है और उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा.

