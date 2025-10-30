स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी थी' में नॉयना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. हेमंत को ये बात समझ में आ चुकी है कि मिहिर को पाने के लिए नॉयना कुछ भी करेगी.शो में देखने को मिला कि दिवाली के मौके पर नॉयना तुलसी के पास जाने वाली है.

तुलसी से नॉयना कहती है कि मिहिर ने उसे प्रपोज किया है. इस बीच नॉयना के सारे प्लान को हेमंत बर्बाद कर देता है. हेमंत कहता है कि मिहिर और उसने मिलकर नॉयना को बेवकूफ बनाया है. इसी बीच शो की कहानी में बड़ा धमाका होने वाला है.

तुलसी को बांहों में भरेगा मिहिर

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' कि अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि नॉयना से बात करने के बाद तुलसी अपने काम पर निकल जाएगी. इसी बीच मिहिर उसे ढूंढेगा और तुलसी उससे टकरा जाएगी. मौका मिलते ही मिहिर अपनी बाहों में तुलसी को भरने वाला है.

वो तुलसी को गिरने से बचाएगा. लेकिन, मिहिर और तुलसी के प्यार को देख नॉयना चिढ़ने वाली है. नॉयना के हेमंत ये एहसास दिलवाने की कोशिश करता है कि मिहिर को सिर्फ तुलसी से ही प्यार है. लेकिन, नॉयना यहां भी हेमंत की बात नहीं सुनती है.

वृंदा से मुलाकात करेगा अंगद

तुलसी और मिहिर को एक साथ देख नॉयना को लगने लगेगा कि उसका प्लान चौपट हो गया. ऐसे में वो जल्द ही मिहिर को ड्रग्स देने वाली है. दूसरी तरफ शादी से पहले अंगद, वृंदा से मुलाकात करने वाला है. वो उससे वादा करता है कि अपने ही ऑफिस में उसके लिए नौकरी का इंतजाम कर देगा.

ये बात तुलसी को भी अंगद बताएगा. अंगद की बातें सुन तुलसी हैरान हो जाएगी. वो अंगद से कहेगी कि उसे वृंदा की मदद नहीं करनी चाहिए. बता दें जल्द ही अंगद की वजह से वृंदा की शादी एक बार फिर से खतरे में पड़ने वाली है. इधर, अंगद को एहसास होगा कि वो वृंदा से प्यार करने लगा है.

