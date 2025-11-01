हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: उजड़ेगा तुलसी की मांग का सिंदूर? बदला लेने के लिए खूनी खेल खेलेगा ये शख्स

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: उजड़ेगा तुलसी की मांग का सिंदूर? बदला लेने के लिए खूनी खेल खेलेगा ये शख्स

स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. तुलसी और मिहिर से बदला लेने के लिए सुहास उनकी कंपनी में आग लगा देगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 11:10 AM (IST)
एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों काफी उथल-पुथल देखने को मिल रहा है. वृंदा की जान बचाकर अंगद ने बड़ी मुसाबत मोल ले ली है. अब अंगद के परिवार के पीछे सुहास बुरी तरह से पड़ चुका है. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक देखने को मिला कि वृंदा के संग सुहास जबरदस्ती करने की कोशिश करता है.

लेकिन, अंगद सही वक्त पर पहुंच कर उसको बचा लेता है. उसके बाद घर जाकर सुहास खूब वृंदा की बदनामी करता है. वहीं, अंगद भी तुलसी से सारी बातें बताता है. इस बीच शो में बड़ा धमाका होने वाला है. दरअसल, अंगद से बदला लेने की सुहास कसम खा लेता है.

वृंदा को बचाने की प्लानिंग करेगी तुलसी

नशे की हालत में वो अंगद के ऑफिस में आग लगा देगा. सबसे पहले ये आग मिहिर के कैबिन में लगने वाली है. अंगद को तुलसी कहती है कि वो वृंदा से दूर रहे, वरना दोबारा उसका रिश्ता टूट जाएगा. इतना ही नहीं वृंदा को सुहास से बचाने की प्लानिंग भी तुलसी करती है.

 
 
 
 
 
A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

ऑफिस में बुरी तरह से आग लगने के बाद मिहिर वहां से भागने की कोशिश करता है. इसी बीच नॉयना उसके पास जाने की कोशिश करती है. नॉयना को मिहिर ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कहेगा लेकिन वो नहीं सुनेगी. मिहिर को नॉयना गले से लगाएगी और उससे दूर जाने से इंकार कर देगी.

मिहिर जाएगा अस्पताल

इस बीच एक खंबा नॉयना के ऊपर गिरने वाला होता है, जिससे उसे मिहिर बचा लेता है. लेकिन, मिहिर के पैर पर ये खंबा गिर जाएगा और वो बुरी तरह से घायल हो जाएगा. मिहिर को आननफानन में नॉयना अस्पताल लेकर भागने वाली है. मिहिर के घायल होने की खबर सुन तुलसी बुरी तरह से घबरा जाएगी.

Published at : 01 Nov 2025 11:10 AM (IST)
