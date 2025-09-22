Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: 'विरानी परिवार' को कोर्ट में घसीटेगी परिधि, 'तलुसी' के सामने खुलेगा सबसे बड़ा राज
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक नया ट्विस्ट और धमाका देखने को मिल रहा है. परिधि ने अपनी हरकतों से अपने परिवार को कोर्ट में जाने पर मजबूर कर दिया है.
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को टीआरपी लिस्ट में टॉप पर पहुंचाने की मेकर्स ने ठान ली है. यही वजह है कि शो में एक से बढ़कर एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. अब तो ये हाल है कि विरानी परिवार को कोर्ट के चक्कर तक काटने पड़ रहे हैं.
दरअसल, मिहिर और तुलसी की बेटी परिधि ने अपने ससुरालवालों को जेल पहुंचा दिया है. क्योंकि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती है. हाल ही के एपिसोड में देखने को मिला कि तुलसी अपनी बेटी की सारी हरकतें अपनी आंखों से देख लेती है.
परिधि से तुलसी पूछेगी सवाल
उसके बाद वो परिवार को सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन परिधि एक बार फिर सबकी आंखों में धूल झोंक देती है. परिधि से तुलसी अकेले में बात करती है और कहती है कि तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई. परिधि कहती है कि मैं अगर बता देती तो आप या घरवाले जैसे मेरी बात मान ही लेते और मुझे ले आते.
आपलोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते बल्कि मुझे गलत ठहराते और मुझे मेरा हिस्सा भी नहीं देते. तुलसी कहती है कि मेरी परवरिश में कहां कमी रह गई जो तुम ऐसा कर रही हो. परिधि कहती है आप परवरिश और संस्कार की बात कर रही हैं, मेरी रगों में तो आपका खून ही नहीं है.
कोर्ट में अजय के परिवार का होगा बुरा हाल
परिधि की बातें सुन तुलसी दंग रह जाती है. सभी लोग कोर्ट में जाते हैं. जहां, अजय का परिवार भी होता है. अजय के माता-पिता सारी सच्चाई बताते हैं. वहीं, अजय से हेमंत बार-बार प्रेशर डालकर पूछता है कि तुमने परिधि पर हाथ उठाया था.
उसने कहा कि हाथ उठाया पर मारा नहीं. हेमंत कहता है कि हाथ तुमने पूजा करने के लिए तो नहीं उठाया. इस केस में तुलसी से भी सवाल-जवाब किए जाएंगे. जहां, वो सब बताकर अजय के परिवार को बचा लेगी. उसके बाद मिहिर और तुलसी के रिश्ते में दरार आने वाली है.
