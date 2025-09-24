स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में चारों तरफ से तुलसी बुरी तरह फंसती हुई दिखाई दे रही है. क्योंकि परिधि ने तुलसी की लाइफ को जहन्नुम बना दिया है. उसकी वजह से मिहिर कोई भी बात नहीं सुन रहा है. मिहिर के कान भरने में परिधि कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

मिहिर की वजह से तुलसी का दिल टूट जाता है. जल्द ही शो में बड़ा बवाल होने वाला है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेहा कि बेहद ही बुरी हालत में मिहिर नॉयना के पास पहुंचेगा. इस दौरान वो उसका ख्याल रखेगी और उसे अपने हाथ से खाना खिलाएगी.

टूटेगा तुलसी का दिल

मिहिर के सोने के बाद वो उसका झूठा खाना खाने वाली है. वहीं, मिहिर के लिए खाना लेकर तुलसी ऑफिस में पहुंचेगी. इस दौरान नॉयना और मिहिर को एक साथ देख लोगों का दिल टूट जाएगा. तुलसी को लगने लगा है कि उसने मिहिर को खो दिया है. इधर, गायत्री को परिधि बताने वाली है मिहिर को अब भी नॉयना प्यार करती है.

नॉयना के करीब जाएगा मिहिर

इस बात को जान गायत्री को बहुत खुशी होगी और अब वो नॉयना को मोहरे की तरफ इस्तेमाल करेगी. वहीं, परिधि ये फैसला लेगी कि वो मिहिर और तुलसी की तलाक करवा देगी. वो ऐसी हरकतें करेगी जिसकी वजह से मिहिर नॉयना के और करीब चला जाएगा. मिहिर के मन में परिधि तुलसी के खिलाफ जहर भर देगी.

तुलसी को समझ आने लगेगा कि मिहिर उससे दूर हो रहा है. गायत्री इस मौके का खूब फायदा उठाएगी. दूसरी तरफ परिधि की वजह से नॉयना और मिहिर की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी. नॉयना भी परिधि को पूरी तरह से सपोर्ट करेगी. एक वक्त ऐसा आएगा जब मिहिर तुलसी की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करेगा. उसके बाद तुलसी सारे सबूत इकट्ठे करेगी और खुद को निर्दोष साबित करेगी.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: देविका के बाद शाह हाउस में होगी एक और मौत, 'अनुपमा' की जिंदगी एक बार फिर होगी तबाह