स्टार प्लस के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अभी तक देखा गया कि मिहिर को एक इवेंट में जाना है. मिहिर चाहता है कि तुलसी भी इस इवेंट में जाए. लेकिन, तुलसी जाने के लिए मना करती है. वहीं, मिहिर के साथ इवेंट में जाने के लिए नॉयना खूब सजती-संवरती है.

उधर, वृंदा को अंगद नजरअंदाज करने वाला है, जिसकी वजह से उसी का दिल टूटेगा. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बड़ा बवाल मचने वाला है.दरअसल, जबसे अंगद की सगाई की बात पक्की हुई है उसने वृंदा को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है.

परिधि के प्लान पर फिरेगा पानी

नॉयना से परिधि इस तरीके से बात करती है कि उसे लगने लगा है कि मिहिर उसका हो जाएगा. हालांकि, नॉयना की ये गलतफहमी उस पर ही भारी पड़ने वाली है.शो में जल्द ही परिधि के सभी प्लान पर पानी फिरने वाला है. परिधि समझ जाएगी कि छोटे-मोटे झगड़ों से तुलसी और मिहिर का रिश्ता नहीं टूटने वाला.

हालांकि, परिधि इसके बाद भी नॉयना को सपोर्ट करेगी.मिहिर और तुलसी एक साथ इवेंट में जाएंगे. ये देख नॉयना को गहरा झटका लगेगा. नॉयना के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि मिहिर अभी भी तुलसी के साथ है. मिहिर इवेंट में अपनी कामयाबी का श्रेय तुलसी को देता है.

नॉयना तोड़ेगी मिहिर-तुलसी का रिश्ता

दुनिया के सामने मिहिर कहता है कि उसकी जिंदगी और कंपनी दोनों की डायरेक्टर तुलसी हैं. इस बात को सुनते नॉयना दुखी हो जाएगी. वहीं,तुलसी खुश हो जाएगी.जमाने के सामने तुलसी और मिहिर एक-दूसरे का हाथ थामेंगे. मिहिर और तुलसी को ऐसे देख नॉयना घर चली जाएगी. नॉयना फैसला लेगी कि वो मिहिर को तुलसी से हर हाल में अलग करके रहेगी.

