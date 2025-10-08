हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: वृंदा से दूरी बनाएगा अंगद, नॉयना बनाएगी मिहिर और तुलसी को दूर करने का प्लान

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: वृंदा से दूरी बनाएगा अंगद, नॉयना बनाएगी मिहिर और तुलसी को दूर करने का प्लान

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के मेकर्स ने ठान लिया है कि अब वो शो को टीआरपी लिस्ट में नंबर वन बनाकर ही रहेंगे. यही, वजह है कि एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Oct 2025 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

स्टार प्लस के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अभी तक देखा गया कि मिहिर को एक इवेंट में जाना है. मिहिर चाहता है कि तुलसी भी इस इवेंट में जाए. लेकिन, तुलसी जाने के लिए मना करती है. वहीं, मिहिर के साथ इवेंट में जाने के लिए नॉयना खूब सजती-संवरती है.

उधर, वृंदा को अंगद नजरअंदाज करने वाला है, जिसकी वजह से उसी का दिल टूटेगा. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बड़ा बवाल मचने वाला है.दरअसल, जबसे अंगद की सगाई की बात पक्की हुई है उसने वृंदा को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है.

परिधि के प्लान पर फिरेगा पानी

नॉयना से परिधि इस तरीके से बात करती है कि उसे लगने लगा है कि मिहिर उसका हो जाएगा. हालांकि, नॉयना की ये गलतफहमी उस पर ही भारी पड़ने वाली है.शो में जल्द ही परिधि के सभी प्लान पर पानी फिरने वाला है. परिधि समझ जाएगी कि छोटे-मोटे झगड़ों से तुलसी और मिहिर का रिश्ता नहीं टूटने वाला.

हालांकि, परिधि इसके बाद भी नॉयना को सपोर्ट करेगी.मिहिर और तुलसी एक साथ इवेंट में जाएंगे. ये देख नॉयना को गहरा झटका लगेगा. नॉयना के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि मिहिर अभी भी तुलसी के साथ है. मिहिर इवेंट में अपनी कामयाबी का श्रेय तुलसी को देता है.

नॉयना तोड़ेगी मिहिर-तुलसी का रिश्ता

दुनिया के सामने मिहिर कहता है कि उसकी जिंदगी और कंपनी दोनों की डायरेक्टर तुलसी हैं. इस बात को सुनते नॉयना दुखी हो जाएगी. वहीं,तुलसी खुश हो जाएगी.जमाने के सामने तुलसी और मिहिर एक-दूसरे का हाथ थामेंगे. मिहिर और तुलसी को ऐसे देख नॉयना घर चली जाएगी. नॉयना फैसला लेगी कि वो मिहिर को तुलसी से हर हाल में अलग करके रहेगी.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: समर के कातिल से होगा 'अनुपमा' का आमना-सामना, अंश करेगा कोठारी के बिजनेस पर कब्जा

Published at : 08 Oct 2025 01:18 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh Y-Category Security: भोजपुरी स्टार को मिली सुरक्षा, CRPF कमांडो करेंगे निगरानी!
Haryana ADGP Suicide: 8 पेज के Suicide Note में 10 IPS अधिकारियों के नाम
NDA Seat Sharing: चिराग पासवान 36 सीटों पर अड़े, BJP नेताओं से मुलाकात
Bihar Elections 2025: सीट शेयरिंग पर मंथन, Chirag Paswan का 'लड़ना सीखो' संदेश के क्या हैं मायने?
Rajasthan Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर 'अग्नि-कांड', केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली मुस्लिम बहू सारा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें एक्ट्रेस के बारे में सबकुछ
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली मुस्लिम बहू सारा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें एक्ट्रेस के बारे में सबकुछ
जनरल नॉलेज
हाईवे पर लगे बोर्ड हमेशा क्यों होते हैं हरे रंग के, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
हाईवे पर लगे बोर्ड हमेशा क्यों होते हैं हरे रंग के, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
शिक्षा
UGC NET December 2025: UGC NET दिसंबर सेशन के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, इतना लगेगा शुल्क; ऐसे करना होगा पंजीकरण
UGC NET दिसंबर सेशन के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, इतना लगेगा शुल्क; ऐसे करना होगा पंजीकरण
फैशन
Bollywood Actress Saree Outfits: पति पर जमकर चलेगा आपका जादू, जब काजोल-करीना स्टाइल में पहनेंगी साड़ी
पति पर जमकर चलेगा आपका जादू, जब काजोल-करीना स्टाइल में पहनेंगी साड़ी
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget