स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जबसे 6 साल का लीप दिखाया गया है, मेकर्स ने शो की कहानी नए ट्विस्ट एंड टर्न दे दिए हैं. दर्शकों को और भी ज्यादा मजा आने लगा है शो देखने में. हाल ही में देखने को मिला कि तुलसी को बचाने के चक्कर में मिहिर को चोट लग जाती है.

मिहिर की सर्जरी होती है और अब वो लगभग ठीक हो चुका है. अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मिहिर घर जाने को कहता है लेकिन नॉयना उसे अस्पाल में रहने के लिए कहती है. फिर भी मिहिर कहता है कि नहीं अब उसे घर जाना है और वो चला जाता है.

इस दौरान पार्थ उसे बताता है कि जहां आपके ऊपर आलमारी गिरी थी, वहीं से एक घड़ी मिली है. पार्थ उस घड़ी को मिहिर को दिखाता है. घड़ी देख मिहिर को कुछ याद आता है, जो आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंग.दूसरी तरह शो में देखने को मिल रहा है कि मुन्नी और ऋतिक एक बार फिर से एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं.

मुन्नी को बचाएगा ऋतिक

दोनों मिलते हैं और पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं. इस दौरान मुन्नी को ऋतिक एक साड़ी देता है और कहता है कि वेलेंटाइन डे पर इसे ही पहनना.ऋतिक और मुन्नी की बातें राहुल चुपचाप सुन रहा होता है. इसी दौरान कुछ कॉर्टून मुन्नी के ऊपर गिरने वाले होते हैं और ऋतिक उसे बचा लेता है.

इस दौरान दोनों के बीच रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा. राहुल ये सब देख दुखी हो रहा होता है. ऋतिक और मुन्नी के अलावा शो में एक और लव स्टोरी शुरू होने जा रही है, जो वैष्णवी और पार्थ की है.दोनों की नोकझोंक जल्द ही प्यार में बदल जाएगी.अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वृंदा के हाथ कुछ पेपर्स लगने वाले हैं.

ये वहीं, पेपर्स हैं, जिसके जरिए अंगद अपने शेयर्स रणविजय के नाम करने वाला है. क्योंकि, अब रणविजय अंगद के गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन, वृंदा उसको ऐसा करने से रोकने वाली है. अंगद की सच्चाई के बारे में जाकर वृंदा बुरी तरह से टूट जाएगी. इतना ही नहीं वो इस बारे में जल्द ही तुलसी को भी बताएगी.

