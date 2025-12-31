स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा कि मिहिर को बार-बार ऐसा एहसास हो रहा होता है कि तुलसी उसके आस-पास है. हालांकि, उसके ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिल पाती है. लेकिन, इसी बीच तुलसी के हाथ जल्द ही मेले का एक वीडियो लगने वाला है.

इस मेले के वीडियो में तुलसी को मिहिर दिखाई देने वाला है. मिहिर को ऐसे सालों बाद देख तुलसी काफी इमोशनल हो जाएगी. वो मिहिर को काफी मिस करेगी, लेकिन उसके बाद नहीं जाएगी. तुलसी को इस बात की गलतफहमी हो चुकी है कि मिहिर को अब नॉयना से प्यार है.

तुलसी का पता चलते ही बौखलाएगा मिहिर

वहीं, नॉयना को इस बात का डर सताने लगा है कि तुलसी की वापसी से उसका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा. वहीं, मिहिर के तेवर अब नॉयना को काफी परेशान कर रहे हैं. मिहिर को जल्द ही पता चल जाएगा कि तुलसी उसके आसपास ही है. मिहिर इस बात को जानने के बाद बुरी तरह से बौखला जाएगा.

इतना ही नहीं वो उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक करने वाला है. दूसरी तरह कलेक्टर से मिलने के लिए ऋतिक को खूब पापड़ बेलने पड़ेंगे. ऐसे में वो वक्त जल्द ही आगा जब वो मुन्नी से मिलेगा. ऋतिक जब मुन्नी को कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे देखेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे.

पहले तो ऋतिक को मुन्नी खूब तेवर दिखाएंगी. उसके बाद मुन्नी से ऋतिक हेल्प मांगने वाला है. हालांकि, मुन्नी उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाएगी. जल्द ही ऋतिक के साथ मुन्नी की मुलाकात भी तुलसी से होगी. तुलसी को देख मुन्नी को अपने पुराने दिन याद आने वाले हैं. तुलसी को मुन्नी साथ देने के लिए धन्यवाद कहने वाली है. वहीं, रणविजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. उसकी वजह से विरानी परिवार का सारा बिजनेस बैठ गया है. इतना ही नहीं वो परी को खूब टॉर्चर भी करता है.

