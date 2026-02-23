हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर के सामने खुलेगा वृंदा का राज, परी और अजय की शादी करवाएगी तुलसी

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर के सामने खुलेगा वृंदा का राज, परी और अजय की शादी करवाएगी तुलसी

क्योंकि सास भी कभी बहू थी का हर एक एपिसोड काफी धमाकेदार देखने को मिल रहा है. शो की कहानी दिन प्रतिदिन इतनी मजेदार होती जा रही है कि दर्शक ये जानने के लिए उत्सुक रह रहे हैं कि आगे क्या होगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक बार फिर से ऐसा ट्रैक दिखाया जा रहा है जिससे मिहिर और तुलसी का टूटा हुआ रिश्ता जुड़ सकता है. लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिला कि नॉयना इस बात से डर रही होती है कि जिस सच्चाई को उसने सालों से छिपा रखा है, कहीं वो सामने ना आ जाएगा.

उस सच्चाई के बारे में वो अपनी बहन से बात कर रही होती है. इसी दौरान मिहिर वहां पहुंच जाता है. इसी बीच मिहिर वहां पहुंच जाता है और नॉयना से पूछता है कि तुमने कौन सी सच्चाई छिपाई है. जब मिहिर कमरे में आता है तो सुची वहां से निकलना चाहती है, लेकिन उसे भी वो कहता है कि तुम यहीं रुको.

नॉयना उठाएगी सच से पर्दा

दोनों से मिहिर पूछता है कि आखिर उन्होंने कौन सी सच्चाई छिपाई है. सुची बात को टालने की कोशिश कर रही होती है. लेकिन, नॉयना कहती है कि वो सच्चाई बता देगी. क्योंकि, ये तीन जिंदगी का सवाल है. अब अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या सच में नॉयना अपनी सच्चाई मिहिर को बता देगी या फिर उसे अपनी बातों में फंसा लेगी.

इतना ही नहीं शो में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. दरअसल, वृंदा को रणविजय अब मिहिर के सामने एक्सपोज कर देगा.दरअसल, वृंदा अपने बच्चों को साथ लेकर विरानी हाउस आएगी. हालांकि, वृंदा कहीं और होती है इसी दौरान उसके बच्चों का सामना रणविजय से हो जाता है.

उसके बच्चों की वजह से रणविजय का फोन खराब हो गया रहता है. ऐसे में वो बच्चों को डांट रहा होता है. उसी दौरान वृंदा वहां पहुंच जाती है. रणविजय से वृंदा कहती है कि उसके बच्चों को छोड़ दे. लेकिन, रणविजय समझ जाता है कि ये बच्चे अंगद के हैं. वो खूब ड्रामा करता है. साथ ही वृंदा को मास्क हटाने के लिए कहता है.

मिहिर भी इस दौरान वहां पहुंच जाता है. मिहिर कहता है कि वृंदा तो रोज ही मास्क हटाती है. ऐसे में रणविजय कहता है कि आपके सामने इसलिए मास्क हटाती है क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं है. बाकी, लोगों के सामने वो अपना फेस कवर करके रखती है.अब अपकमिंग एपिसोड में वृंदा को अपना मास्क हटाना पड़ेगा. ऐसे में ये देखना मजेदार होगा कि वृंदा की सच्चाई जानने के बाद मिहिर उसे अपनाएगा या नहीं.

ये भी पढ़ें:-Yeh Rishta Kya Kehlata hai: सगी बेटी को छोड़ मुक्ति पर प्यार लुटाएगी अभिरा, अरमान उठायेगा ये बड़ा कदम

Published at : 23 Feb 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर के सामने खुलेगा वृंदा का राज, परी और अजय की शादी करवाएगी तुलसी
मिहिर के सामने खुलेगा वृंदा का राज, परी और अजय की शादी करवाएगी तुलसी
टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata hai: सगी बेटी को छोड़ मुक्ति पर प्यार लुटाएगी अभिरा, अरमान उठायेगा ये बड़ा कदम
सगी बेटी को छोड़ मुक्ति पर प्यार लुटाएगी अभिरा, अरमान उठायेगा ये बड़ा कदम
टेलीविजन
Anupama Spoiler: प्रेम और प्रेरणा का चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? अनुपमा की जिंदगी में फिर से होगी अनुज की वापसी!
प्रेम और प्रेरणा का चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? शो में होगी अब अनुज की वापसी!
टेलीविजन
'शक्तिमान' की गीता विश्वास को आखिर क्यों जहर देने वाली थी मां, पिता ने भी छोड़ दिया था साथ
'शक्तिमान' की गीता विश्वास को आखिर क्यों जहर देने वाली थी मां, पिता ने भी छोड़ दिया था साथ
Advertisement

वीडियोज

Iran - America Conflict : 15 दिन का अल्टीमेटम! क्या शुरू होने वाला है महायुद्ध? | Trump |
AI Summit में हंगामे का 'मास्टरमाइंड' कौन? Mukesh Sharma की तलाश में 3 शहरों में छापेमारी!
AI Summit Controversy : प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का 'हंटर'! कई युवा नेता हिरासत में ! | Congress |
Rajkot Bulldozer Action: राजकोट में महा-बुलडोजर अभियान! , 1400 घरों को किया जमींदोज | Breaking News
T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका से हार..अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? | Ind Vs SA | Team India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
स्पोर्ट्स
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
बॉलीवुड
Bafta Awards 2026: 'वन बैटल आफ्टर' अनदर ने जीते 6 अवॉर्ड्स, भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी रचा इतिहास, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026: भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी जीता अवॉर्ड, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
इंडिया
Karnataka Government: ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
नौकरी
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
हेल्थ
High Protein Diet: क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget