Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: 'तुलसी' की जिंदगी बर्बाद करेगी 'परिधि', शो में आएगा अभी तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट
स्टार प्लस के पॉपुलर शो' क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में जबरदस्त धमाका देखने को मिलने वाला है. धीरे-धीरे शो की कहानी दिलचस्प होती जा रही है, जिससे टीआरपी रैंक में भी सुधार हुआ है.
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. परिधि ने ठान लिया है कि तुलसी की इज्जत मिट्टी में मिलाकर रहेगी. ऐसे में परिधि आए दिन नई प्लानिंग करती रह रही है. परिधि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपनी मां को मोहरा बना रही है.
नॉयना को भी ब्लैकमेल कर परिधि ने अपनी साइड कर लिया है. नॉयना सच्चाई जानकर भी परिधि का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है. क्योंकि, उसे भी मिहिर के करीब जाने की लालच है. उसे लग रहा है बेशक परिधि की वजह से ही लेकिन वो मिहिर के करीब तो आ रही है.
शोभा को पसंद आएगी वृंदा
सिर्फ तुलसी ही नहीं परिधि ने तो वृंदा की भी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली है. इसी वजह से उसने साजिश रच वृंदा को गरबा में बुलाया है. इधर तुलसी की बड़ी बेटी को वृंदा बेहद पसंद आती है. शोभा अपनी मां से कहती है कि क्यों ना वृंदा की शादी अंगद से करवा दी जाए.
View this post on Instagram
शोभा की बातों को काटते हुए तुलसी कहती है कि उसकी सगाई हो चुकी है. साथ ही मिहिर ने अंगद के लिए कोई लड़की भी देखी है. इसी बीच शोभा वृंदा को कपड़े लाकर देती है कि वो गरबा के लिए तैयार हो जाए.इधर, गायत्री भी नई चाल चलने के फिराक में हैं, वो नॉयना को कॉल करके मिहिर का ख्याल रखने के लिए थैंक्यू कहती है.
तुलसी को जलाएगी परिधि
नॉयना ये समझ नहीं पाती है कि गायत्री ऐसा क्यों कर रही है. उसको लगता है कि गायत्री उसकी तारीफ कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. वहीं, तुलसी को जलाने के लिए परिधि नॉयना और मिहिर की डांस परफॉर्मेंस रखती है. इन सब चीजों को देख तुलसी के दिलों पर सांप लोटने लगता है.
ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: एक और 'नाजायज' बच्चे की होगी 'अनुपमा' की जिंदगी में एंट्री, 'शाह हाउस' में मचेगा हंगामा
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL