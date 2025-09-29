स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' कि कहानी में मेकर्स दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलाव कर ही रहे हैं. इसके पीछे की वजह ये है कि शो को टीआरपी लिस्ट में टॉप पर पहुचाना है.हर एपिसोड के साथ शो की कहानी और भी मजेदार होती जा रही है.

परिधि ने सोच लिया है कि वो तुलसी की नाक कटवाकर ही रहेगी.क्योंकि परिधि ने अपने ससुरालवालों का जीना हराम कर दिया है.इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें परिधि ने अपनी सास को नौकरानी बना दिया है.

सास पर हुक्म चला रही है परिधि

वो वीडियो में अपनी सास पर जमकर हुक्म चलाती दिख रही है. परिधि की सास वीडियो में उससे पूछ रही है कि वो चाय लेगी या ठंडा. परिधि अपनी सास को जवाब देते हुए कहती है कि जब तक चाय बन रही है, तब तक वो ठंडा पीना चाहेगी.

परिधि के जवाब को सुन उसकी सास हैरान रह जाती है.सोशल मीडिया पर शेयर करते ही ये वीडियो थोड़ी देर में वायरल होने लगी. वीडियो में परिधि की हरकतें देख फैंस खुद की हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

ससुरालवालों को भेजा जेल

शो में अभी तक देखने को मिला है कि परिधि अपने पति अजय को तलाक देने के चक्कर में है. वो अब अपने एक्स रणविजय के पास वापस जाना चाहती है. इतना ही नहीं बल्कि उसने अपने ससुरालवालों को जेल तक भेज दिया है.ससुरालवालों के साथ-साथ परिधि अपने घरवालों की आंखों में भी धूल झोंक रही है.

शो की कहानी में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है. क्योंकि, मिहिर को नॉयना बता देगी कि तुलसी झूठ नहीं बोल रही थी. वो बाताएगी कि परिधि ने परिवार से झूठ बोला है. सच जानने के बाद तुलसी से मिहिर हाथ जोड़कर माफी मांगने वाला है.

