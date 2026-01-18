स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी की एंट्री से नॉयना काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है.नॉयना को लगने लगा है कि तुलसी के आने से मिहिर काफी बदल गया है. मिहिर की हरकतों को देख नॉयना परेशान हो जाएगी. शो में अब तक आपने देखा कि बापजी और तुलसी सबसे पहले अपने पोते पोती की शादी पक्की कर देते हैं.

शादी से पहले दोनों की सगाई होती है. सगाई के दौरान नॉयना मिहिर के करीब आने की कोशिश करती है. नॉयना कोशिश करती है कि वो तुलसी के सारे काम करे. हालांकि, गायत्री ऐसी नहीं होने देती है.शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि सगाई होते ही तुलसी अपने पोते की शादी की तैयारी में लग जाएगी.

इधर, नॉयना हमेशा इस कोशिश में लगी रहेगी कि कैसे तुलसी को नीचा दिखाया जाए.दूसरी तरफ देव बापजी की पोती को बेवकूफ बनाने वाला है.परिवार के सामने वो दिखाता है कि उसे बापजी की पोती बहुत पसंद है.हालांकि, वो सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रहा है.

मिहिर के कर्जे को उतारने के लिए तुलसी करेगी प्लानिंग

देव की शादी से घरवालों को काफी जलन होने वाली है. दूसरी तरफ मुन्नी की भी कहानी में एंट्री होने जा रही है. एक बार फिर से ऋतिक और मुन्नी का आमना-सामना होगा. हालांकि, मुन्नी अपने पहले प्यार को नजरअंदाज करेगी.दूसरी तरफ मिहिर के कर्जे को उतारने के लिए तुलसी अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचेगी.

ऐसे में नॉयना उसको डीमोटीवेट करेगी.तुलसी को नॉयना कहेगी कि बिजनेस चलाना उसके बस की बात नहीं है.ऐसे में एक डील को क्रैक करने का तुलसी को नॉयना चैलेंज देगी.खुशी खुशी तुलसी भी नॉयना के चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाली है. मिहिर इस बात को जानकर काफी खुश हो जाएगा.

तुलसी के तेवर को देख नॉयना हैरान रह जाएगी. उसे रोकने के लिए वो एक के बाद एक नई चालें चलेगी. इसी बीच रणविजय के पीछे भी तुलसी पड़ने वाली है. तुलसी ये सबूत जमा कर लेगी कि मिहिर को बर्बाद करने के पीछे किसी और का नहीं रणविजय का हाथ है. परिवार को तुलसी बताने वाली है कि परी को भी रणविजय काफी परेशान करता है.

