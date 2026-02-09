स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में अब तक देखने को मिला कि तुलसी को बचाने के चक्कर में मिहिर घायल हो जाता है. मिहिर के पैरों में काफी चोट आती है.तुलसी उसे जल्दबाजी में अस्पताल लेकर पहुंचती है, जहां उसका ट्रीटमेंट करवाया होता है.

डॉक्टर्स बोलते हैं कि मिहिर की सर्जरी करनी पड़ेगी. मिहिर की हालत देख नॉयना काफी रोती है.ऋतिक और नॉयना सब सर्जरी के लिए तैयार नजर आते हैं. लेकिन,अंगद कहता है कि हमें सेकंड ऑप्शन देखना चाहिए. लेकिन, उसकी बात कोई नहीं सुनता है तो वो गुस्से में वहां से चला जाता है.

मिहिर से मिलने आएगा गौतम

इधर, रणविजय अब नई प्लानिंग करने में लगा होता है.वो अंगद को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है.अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अंगद अब अपने परिवार से दुखी होकर रणविजय की बातों में आ जाएगा.दूसरी तरफ गौतम अपने पिता से मिलने अस्पताल में आता है.

मिहिर कहता है कि गौतम को मेरे लिए अभी भी दुख है.फिर उसने परी के खिलाफ केस क्यों लड़ा.मिहिर कहता है कि उसे हॉयर किसने किया था. नॉयना से मिहिर कहता है कि कहीं तुमने तो गौतम को परी के खिलाफ केस लड़ने के लिए हॉयर नहीं किया था.मिहिर की बातों को सुनकर नॉयना घबरा जाती है.

दूसरी तरफ मुन्नी भी अपने मंगेतर के साथ मिहिर को देखने के लिए अस्पताल आती है. इस दौरान वो ऋतिक से बात कर रही होती है.तभी मिताली उसके मंगेतर के कान भर रही होती है. मुन्नी के मंगेतर को अब ऋतिक को लेकर शक होने लगता है.वहीं. दूसरी तरफ मिहिर होश में आने के बाद तुलसी को धन्यवाद कहता है. वो कहता है कि तुलसी ने वक्त पर पहुंचाकर मेरी जान बचा ली.वहीं, नॉयना को रोते देख तुलसी उसे समझाने के लिए जाती है.

