स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में छह साल का लीप आ चुका है. ऐसे में तुलसी और मिहिर की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है.क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आपने देखा कि मिताली संग शादी करने के बाद ऋतिक को काफी पछतावा हो रहा है.

तुलसी उसे बहुत याद आती है. हालांकि, वो अपनी मां के बिना ही विरारस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. दूसरी तरफ एक शख्स तुलसी को सलाह देता है कि वो फिर से मुंबई आए. हालांकि, मुंबई जाने के बात को तुलीस नजरअंदाज कर देती है. इसी बीच शो की कहानी में खूब तमाशा होने वाला है.

अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी को मिहिर भूल नहीं पा रहा है.ऐसे में मिहिर को हासिल करने के लिए नॉयना फिर से तड़प उठेगी. वो मिहिर संग शादी करने के लिए सारी हदें पार करेगी.तुलसी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कच्छ पहुंचने वाली है.

नॉयना कर रही है तुलसी औऱ मिहिर के तलाक का इंतजार

तुलसी यहां पर साड़ियों का स्टॉल लगाएगी. उसके साथ की लड़कियां उसका पूरा साथ देगी. वहीं, कच्छ से वापस आने के बाद तुलसी मुंबई जाने के लिए भी राजी हो जाएगी. तुलसी को नहीं पता है कि नॉयना उसके और मिहिर के तलाक का इंतजार कर रही है.मिहिर और नॉयना भी कच्छ मेले में पहुंचने वाले हैं.

यहां तुलसी को देख नॉयना बौखला जाएगा. हालांकि, उसके बाद वो तुलसी से बात करने पहुंचेगी.इधर, मिहिर तुलसी से नहीं मिल पाएगा. मिहिर को बार-बार एहसास होगा कि तुलसी उसके आसपास है.रिपोर्ट के अनुसार तुलसी और मिहिर का जल्द ही महामिलन होने वाला है. उसके बाद मिहिर पर नॉयना तलाक का दवाब बनाएगी.

हालांकि, नॉयना से मिहिर कहता है कि वो तुलसी संग तलाक होने के बाद उससे शादी तो कर लेगा लेकिन उसका कभी भी नहीं हो पाएगा. मिहिर की बातों को सुनकर नॉयना सदमे में जाने वाली है.

