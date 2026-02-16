हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना रचेगी तुलसी और मिहिर के खिलाफ साजिश, बापजी के फैसले से शांति निकेतन में मचेगा हंगामा

स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. मेकर्स ने ठान लिया है कि वो शो को इस बार टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर लाकर रहेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Feb 2026 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब तक आपने देखा कि तुलसी को बचाने के चक्कर में मिहिर को चोट लग जाती है.उसके बाद से तुलसी हमेशा मिहिर का ध्यान रखती दिख रही है. तुलसी को अभी भी मिहिर से प्यार है, लेकिन वो उसके सामने दिखाती नहीं है.

शो के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि सभी वैलेंटाइन डे की तैयारी कर रहे होते हैं. इस बीच मिहिर भी तुलसी के लिए टेबल बुक करता है. तुलसी को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है. मिहिर उसे बहाने से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है. इधर, नॉयना ने भी मिहिर के लिए टेबल बुक कर रखा होता है.

हालांकि, वो इंतजार करती रह जाती है, लेकिन मिहिर वहां नहीं पहुंचता है. उसके बाद नॉयना कहती है कि इन लोगों का बहुत हो गया पत्नी और पार्टनर का तमाशा, अब तो इस पर फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा.अब नॉयना एक बड़ा गेम खेलने वाली है.दरअसल, वो कैसे भी करके बापजी के पास तुलसी और मिहिर के तलाक के पेपर्स पहुंचाने वाली है.

ऋतिक को ताने मारेगा राहुल

इसी बीच मिहिर के बुके से तुलसी एक गुलाब निकाल लेती है, जिसे वो घर लेकर जाती है और उसे देख बहुत रोती है.दूसरी तरफ किसी काम से ऋतिक और मुन्नी मिलते हैं. इसी बीच मुन्नी का मंगेतर वहां आता है और वो ऋतिक को ताने मारता है. इतना ही नहीं मिताली भी मुन्नी को फोन करती है और कहती है कि ऋतिक से बात करवाए.

उसके बाद ऋतिक को मिताली खूब खरी-खोटी सुनाती है. दूसरी तरफ, वृंदा और अंगद के बीच भी रोमांस देखने को मिलता है. हालांकि, अब जब तलाक के पेपर्स बापजी के पास पहुंचने वाला है तो शो में बड़ा धमाका होने वाला है. तुलसी और मिहिर बापजी से मिलने जाएंगे.

बापजी उनसे कहेंगे कि उन्होंने धोखा दिया है, इसकी सजा उन्हें और उनके परिवार को भुगतनी पड़ेगी.दरअसल, बापजी इन लोगों को एक साथ रहने को कहने वाले हैं, जब तक शांति निकेतन का कर्ज नहीं खत्म हो जाता.ऐसे में नॉयना का प्लान फेल हो जाएगा और तुलसी-मिहिर एक बार फिर से साथ आ जाएंगे.

Published at : 16 Feb 2026 12:51 PM (IST)
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
