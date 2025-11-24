स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. तुलसी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने के कागार पर पहुंच चुकी है. शो में अब तक देखने को मिला कि जब मिहिर ने नॉयना के संग एक रात बिताई है तबसे वो गिल्ट में जिंदगी जी रहा है.

मिहिर को लगता है कि जैसे ही ये सच्चाई तुलसी के सामने आएगी वो दोनों एक-दूसरे से अलग हो जाएंगे. उसके बाद तुलसी कहां जाएगी और क्या करेगी. इस वजह से वो अपनी सारी प्रॉपर्टी और कंपनी किरण की मदद से तुलसी के नाम कर देता है.

नॉयना से दूरी बनाने की कोशिश करेगा मिहिर

मिहिर सारे पेपर्स हेमंत के जरिए तुलसी के पास भिजवा देता है. तुलसी ये सब देखकर दंग रह जाती है. मिहिर से तुलसी पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है. लेकिन, मिहिर कुछ भी नहीं बोल पाता है. दूसरी तरफ मिहिर पूरी कोशिश करता है कि वो नॉयना से दूरी बना ले.

लेकिन, नॉयना उसे इतनी आसानी से खुद से दूर होने नहीं देगी. नॉयना ने ठान लिया है कि वो मिहिर की अच्छाई का फायदा उठाकर रहेगी. ऐसे में नॉयना उस शख्स से शादी करने का ढोंग करेगी, जो उसे परेशान कर रहा होता है. नॉयना उसी शख्सके संग मंगलसूत्र खरीदने पहुंचेगी.

मिहिर को गिल्ट फील करवाएगी नॉयना

मिहिर वहां पहले से मौजूद होता है, ऐसे में जानबूझ कर नॉयना मंगलसूत्र खरीदेगी. नॉयना की बातें सुन मिहिर दंग रह जाता है.दरअसल, नॉयना ने प्लान बनाया है कि वो मिहिर को गिल्ट फील करवाएगी. ऐसे में मिहिर उसके पास वापस आ जाएगा. दूसरी तरफ वृंदा के संग उसके घर में अंगद अपनी जिंदगी गुजार रहा है.

इस दौरान दोनों को थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता कि एक साथ टाइम स्पेंड कर सकें. ऐसे में रात को सबके सो जाने के बाद वृंदा संग अंगद रोमांस करने की कोशिश करता है. इसी बीच वृंदा की मां उसे नींद में घूमती हुई नजर आती है, जिन्हें देख अंगद चौंक जाता है. इधर, परी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है. वो एक बार फिर से मालती के संग मिलकर नए प्लान बनाने में लगी हुई है.

