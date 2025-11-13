स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अभी तक देखने को मिला कि अंगद और वृंदा एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुके हैं. ऐसे में अंगद और वृंदा को गले मिलते हुए तुलसी देख लेती है. वो अपने बेटे अंगद को जोरदार थप्पड़ मारती है. इस बीच अंगद अपनी मां को बताता है कि वो वृंदा से बेहद प्यार करता है.

अंगद से तुलसी कहती है कि अगर मिताली खुद से शादी तोड़ती है तभी वो वृंदा के संग शादी कर पाएगा. मिताली का जब राज खुला था तो अंगद ने उससे कहा था कि वो खुद से ये शादी तोड़ेगी. अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी सच्चाई परिवारवालों को बता देगा.

मिताली बदलेगी फैसला

हालांकि, अपकमिंग एपिसोड में मिताली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली.अंगद को मिताली धमकाती है कि अगर उसने ये शादी नहीं की तो वो सबको बता देगी कि उसी ने शादी तोड़ी है. मिताली की बात सुन अंगद हैरान हो जाता है. इसके बाद वो परिवार के खिलाफ चलाकर वृंदा संग शादी कर लेता है. दूसरी तरफ मिताली उसका मंडप में इंतजार करती रहती है.

वृंदा को अंगद कहता है कि वो दोनों शिव मंदिर में शादी करेंगे. अंगद की बातों को सुन वृंदा काफी हैरान रह जाती है. अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वृंदा संग शादी कर वो उसे लेकर अपने घर पहुंचने वाला है.अंगद की हरकत देख मिहिर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है.वहीं मिताली बुरी तरह से टूट जाती है.

