मिहिर को नॉयना संग शादी करने के लिए मजबूर करेगी तुलसी, शो में आएगा महाट्विस्ट

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाया जा रहा है. शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि तुलसी को मिहिर ढूंढ रहा होता है. उसे पता नहीं होता कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है.

जैसे ही तुलसी की मुलाकात मिहिर से होती है तो वो नॉयना की हेल्थ के बारे में उसे बताती है. मिहिर से तुलसी कहती है कि नॉयना को ब्लड कैंसर है और उसकी हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है.इसके साथ ही मिहिर से तुलसी कहती है कि मरते वक्त नॉयना तुम्हारी सुहागन बनकर मरना चाहती है.

मिहिर को तुलसी याद दिलवाएगी पुरानी बातें

ऐसे में मिहिर बहुत ही मुश्किल घड़ी में फंस जाता है.शो में देखने को मिलेगा कि पूरा विरानी परिवार नॉयना की इस इच्छा के खिलाफ है, लेकिन तुलसी अपनी बातों पर अड़ी रहती है. मिहिर को तुलसी याद दिलाती है कि बेशक कागज पर नॉयना संग शादी नहीं हुई थी उसकी, लेकिन पिछले छह साल से वो शांति निकेतन में उसकी पत्नी की तरह ही रह रही थी.

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तुलसी कहती है कि ये समाज नॉयना को पहले से ही तुम्हारी पत्नी मानता है. मिहिर से तुलसी कहती है कि अगर तुमने मना किया तो दुनिया तुम पर सवाल खड़े करेगी.क्योंकि, तुलसी बिल्किुल भी नहीं चाहती है कि मरते वक्त नॉयना की इच्छा अधूरी रह जाए और मिहिर पर कोई दाग लगे.

मिहिर को वो इंसानियत और नॉयना के प्यार का वास्ता देने वाली है. हालांकि, मिहिर शुरुआत में साफ तौर पर इंकार कर देगा. वो अपनी जिंदगी में तुलसी की जगह किसी को नहीं दे सकता है. लेकिन, जब नॉयना के बलिदानों और तकलीफों के बारे में तुलसी याद दिलवाएगी तो मिहिर इमोशनल हो जाएगा.उसके बाद वो नॉयना की इच्छा पूरी करने के लिए मान जाएगा.

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