हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: परिधि की सौतन की एंट्री से बदलेगी शो की कहानी, नॉयना बनेगी मिहिर के बच्चे की मां

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. तुलसी के तीनों बच्चों की जिंदगी तूफान आ चुका है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 11:09 AM (IST)
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में दिन प्रतिदिन कहानी मजेदार होती जा रही है.ये कहना गलत नहीं होगा कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ मिहिर के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है. वहीं, तुलसी हर चीज पर कड़ी नजर रख रही है. तुलसी को पता है कि अगर वो परिवार पर ध्यान नहीं देगी तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अभी तक आपने देखा कि रणविजय और परिधि का रिश्ता मिहिर पक्का कर देता है. तुलसी की जगह रणविजय को नॉयना शगुन देती है. वहीं, तुलसी रणविजय की पहली पत्नी से मिलने पहुंच जाती है. रणविजय की पत्नी से तुलसी उसकी पोल खोलने के लिए कहती है.

रणविजय की पत्नी से होगी मिहिर की मुलाकात

इसी बीच 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में बड़ा धमाका होने वाला है.शो में आप देखेंगे कि रणविजय की पहली पत्नी से मिलते ही तुलसी अपने घर वापस आ जाती है. तुलसी को देख मिहिर उसे फटकार लगाने वाला है. ऐसे में मिहिर की मुलाकात तुलसी रणविजय की पत्नी से करवाने वाली है.

 
 
 
 
 
मिहिर को रणविजय की पहली पत्नी से मिल सदमा लगने वाला है. मिहिर को ये बात समझ आ जाएगी कि शादीशुदा होते हुए भी रणविजय ने पैसों के चक्कर में उसकी बेटी को फंसाया है.मिहिर को रणविजय की पत्नी सारी बातें बता देगी.ऐसे में रणविजय और परिधि का रिश्ता मिहिर तोड़ देगा.

नॉयना होगी प्रेग्नेंट

परिधि के सामने मिहिर रणविजय की धज्जियां उड़ाने वाला है.रणविजय का सच जानने के बाद परिधि एकदम टूट जाएगी. उसे भी एहसास हो जाएगा कि उसने गलत शख्स से प्यार किया था. हालांकि, सच्चाई जानने के बाद भी परिधि अपनी मां तुलसी को ही गलत बताएगी.दूसरी तरफ अंगद को मिहिर शादी के लिए प्रेशराइज करेगा.हालांकि, अंगद चोरीछिपे वृंदा संग शादी कर लेगा. शो में जल्द ही कुछ महीनों को लीप देखने को मिलेगा. रिपोर्ट में दावा किया जाएगा कि नॉयना मिहिर के बच्चे की मां बनने वाली है.

Published at : 08 Nov 2025 11:07 AM (IST)
